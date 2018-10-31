Певица Камалия показала, в какие костюмы нарядились на Хэллоуин ее дочки-близняшки

Фото: коллаж РБК-Украина

Звезда пожелала своим поклонникам счастливого "страшного" праздника

В преддверии Хэллоуина, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, известная украинская певица Камалия показала, в какие костюмы нарядились ее дочки-близняшки. Звезда опубликовала трогательное фото на своей странице Instagram.

"Мирабелла: Я хорошая ведьма (обычно)! Надеюсь, что твой день сегодня не обманет тебя, как ведьма", - пожелала певица одной из дочерей.

"Арабелла: Не позволяйте плохим летучим мышам укусить вас! Пусть вам будет также весело сегодня, как летучим мышам, живущим в вашем доме", - написала Камалия.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также звезда пожелала своим поклонникам счастливого Хэллоуина и добавила:

"P.S. (для скептиков): Мы не продали душу дьяволу (не пишите об этом здесь, только веселые комменты приветствуются)".

Скрин: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы сообщали, что украинская звезда Настя Каменских поведала Lite о своем отношении к Хэллоуину и о своих мистических перевоплощениях.

Также мы сообщали, что певица Алина Гросу накануне Хэллоуина опубликовала в соцсети фото, на котором она изображена в устрашающем образе.

Так, действительно, в связи с праздником Хэллоуин многие звезды опубликовали в сети фото в праздничных костюмах, которые были реально страшными, однако известный украинский комик Дядя Жора решил не отступать от своего амплуа даже в такой "страшный" праздник.

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Видео: РБК-Украина