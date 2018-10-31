ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Певица Камалия показала, в какие костюмы нарядились на Хэллоуин ее дочки-близняшки

Lite » Звезды 31.10.2018 - 15:43
Фото: коллаж РБК-Украина
Фото: коллаж РБК-Украина

Звезда пожелала своим поклонникам счастливого "страшного" праздника

В преддверии Хэллоуина, который отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября, известная украинская певица Камалия показала, в какие костюмы нарядились ее дочки-близняшки. Звезда опубликовала трогательное фото на своей странице Instagram.

"Мирабелла: Я хорошая ведьма (обычно)! Надеюсь, что твой день сегодня не обманет тебя, как ведьма", - пожелала певица одной из дочерей.

"Арабелла: Не позволяйте плохим летучим мышам укусить вас! Пусть вам будет также весело сегодня, как летучим мышам, живущим в вашем доме", - написала Камалия.

 

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Также звезда пожелала своим поклонникам счастливого Хэллоуина и добавила:

"P.S. (для скептиков): Мы не продали душу дьяволу (не пишите об этом здесь, только веселые комменты приветствуются)".

Певица Камалия показала, в какие костюмы нарядились на Хэллоуин ее дочки-близняшки

Скрин: instagram.com/kamaliyaofficial

Ранее мы сообщали, что украинская звезда Настя Каменских поведала Lite о своем отношении к Хэллоуину и о своих мистических перевоплощениях.

Также мы сообщали, что певица Алина Гросу накануне Хэллоуина опубликовала в соцсети фото, на котором она изображена в устрашающем образе.

Так, действительно, в связи с праздником Хэллоуин многие звезды опубликовали в сети фото в праздничных костюмах, которые были реально страшными, однако известный украинский комик Дядя Жора решил не отступать от своего амплуа даже в такой "страшный" праздник

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина

Новости Украины детипевецХэллоуин
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь