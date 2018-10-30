"Я бы хотела примерить образ дикой кошки": Настя Каменских о праздновании Хэллоуина

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Украинская звезда поведала о своем отношении к Хэллоуину и о своих мистических перевоплощениях

На носу самый мистический праздник – Хэллоуин 2018, который отмечается в ночь з 31 октября на 1 ноября. Традиции костюмированных вечеринок и непредсказуемых распродаж пришли к нам с запада, но быстро прижились и в Украине. Как никто другой, об этом празднике сможет рассказать популярная cosmopolitan-girl Настя Каменских, которая знает о праздновании Хэллоуина не понаслышке. Благодаря многочисленным поездкам в США и проведенному детстве в Европе, певица хорошо знакома со всеми атрибутами этого праздника.

О своем отношении к Хэллоуину, вырезании тыквы и мистических перевоплощениях NK эксклюзивно рассказала в интервью RBC-LITE.

Настя, собираетесь ли вы в этом году праздновать Хэллоуин?

Я редко отмечаю праздники, так как чаще всего работаю в это время. Хорошо, что хоть для празднования дня рождения в последние несколько лет удается освободить день. Но мне нравится, что люди так открыты к традициям со всего мира. Мне кажется, это сближает. И конечно, будучи девушкой-космополитом, для меня большое удовольствие наблюдать за тем, как когда-то казалось-бы чужие традиции становятся близкими и нам. Это касается и Хэллоуина. Все так преображается вокруг: магазины устраивают распродажи, заведения готовят какие-то необычные блюда, декорируют витрины.

Если бы вы собирались на большую хэллоуинскую вечеринку, в какой образ хотели бы перевоплотиться? Кем себя видите?

Мне не нужен специальный повод, чтобы экспериментировать с образами. Я люблю перевоплощаться и часто удивляю неожиданными решениями. Например, в последнем клипе "Lomala" у меня было сразу три новых образа: с объемными светлыми и очень длинными волосами, роскошными африканскими косичками с голубыми бусинами, а также образ с затянутым длинным хвостом в сексуальном золотом наряде.

Видео: YouTube/NKofficial

А вот презентация моего сольного альбома "No Komments" проходила в стиле опасных джунглей с секретными зонами и мистическими символами. Гости смогли полностью погрузиться в эту атмосферу страсти, первоистоков животных инстинктов, и это помогло им открыть свое внутреннее "я", которое мы обычно оставляем без комментариев! И к празднованию Хэллоуина я бы хотела выдержать образ в таком же стиле и примерить образ дикой кошки, которая приоткрывает завесу тайны своего внутреннего мира для окружающих.

Видео: РБК-Украина

Это праздник веселых и одновременно мрачных костюмов. У вас есть история, когда вы уже были кем-то на праздник? Может, вы отмечали Хэллоуин, когда жили в Италии?

Для итальянцев Хэллоуин – такой же принесенный извне праздник, как и для нас, украинцев. Я не думаю, что кто-то всерьез задумывается над самим праздником и его историей… На сегодня этот день уже трансформировался в нечто другое и дает людям еще один повод встретиться с друзьями, организовать веселую вечеринку и т. д.

Итальянцы очень жизнерадостные люди, они радуются каждому дню и умеют находить повод для праздника. Вот и Хэллоуин отлично вписался в их стиль жизни: они украшают дома, витрины магазинов, наряжаются в костюмы. Все это происходит в максимально доброй, дружеской атмосфере. А я на любых костюмированных вечеринках любила наряжаться исключительно в добрых сказочных персонажей. Я не люблю мрачные образы, потому что сама очень открытый и жизнерадостный человек.

Настя Каменских (фото: пресс-служба певицы)

Вы постепенно начинаете завоевывать аудиторию в США. Там этот праздник отмечают и основательно готовятся. Одна из главных традиций – вырезание тыквы. Вы планируете делать что-то подобное в этом году?

На такую подготовку у меня, к сожалению, нет времени. Но мне нравится наблюдать, как магазины, рестораны украшают и тематически готовятся к Хэллоуину. Особенно креативно, конечно, подходят к этому вопросу в Америке. Я сейчас много езжу с гастролями в Европу, а также часто бываю на радио и ТВ в США, поэтому обязательно буду наслаждаться атмосферой праздника, которую создают там. Ведь изначально Хэллоуин появился именно в Америке и так, как празднуют его там, пока что не празднуют ни в одной точке мира.

Настя Каменских (фото: пресс-служба певицы)

А еще прямо 31 октября, на Хэллоуин, мы решили устроить распродажу спортивной одежды моего бренда NKsport. Классно, что у нас появился еще один повод разнообразить холодные осенние дни яркими красками и добавить немного праздничного настроения.

Напомним, что вокалист групп "Время и Стекло" и MOZGI Алексей Завгородний, более известный как Позитив, признался, что никогда не праздновал День всех святых традиционно.

А о том, как к Хэллоуину 2018 готовятся его дети, поведал нам известный украинский артист и звезда "Квартала 95" Евгений Кошевой.