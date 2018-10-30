"Мертвая невеста": Алина Гросу взбудоражила образом на Хэллоуин

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Певица выложила фото своего прошлогоднего образа

Известная украинская певица Алина Гросу опубликовала на свою страницу в Instagram фото, на котором она изображена в устрашающем образе.

На снимке можно увидеть знаменитость, позирующую в силиконовой маске чудовища с рогами и ярком алом платье.

По словам звезды, в таком одеянии она праздновала Хэллоуин в прошлом году и сейчас в серьез задумалась над новым образом.

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

"Мертвая невеста", "Очень устрашающе", "Прошлогодний образ очень грубый", - прокомментировали блогеры.

Артистка уже вплотную готовиться ко "встрече с темными силами" в канун мистического праздника 31 октября.

"Знаю, многие не любят Хеллоуин... Но я фанат любых праздников, они поднимают настроение, поэтому я пользуясь случаем, планирую отмечать его и в этот раз, создавая волшебно-сказочную атмосферу и для своего окружения, и для себя...

Вырезаю тыквы ищу спайдермена по TV, на заднем фоне, транслируют детский фильм "Каспер" готовлю тыквенный ведьменский крем-суп кексы из грязи (шоколадной крошки) с привидениями сверху (ванильным мороженым)...и параллельно рассматриваю варианты костюмов. На этом, собственно говоря, и застряла..не знаю что выбрать", - посетовала Алина.

Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu

Напомним, ранее Алина Гросу взбудоражила откровенным фото.

Также Алина Гросу раскрыла причину ухода от Лепса.

Кстати, Алина Гросу рассказала о романе с женатым футболистом и пластических операциях.

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