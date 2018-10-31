Співачка Камалія показала, в які костюми вбралися на Геловін її доньки-близнючки

Фото: колаж РБК-Україна

Зірка побажала своїм шанувальникам щасливого "страшного" свята

Напередодні Геловіна, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, відома українська співачка Камалія показала, в які костюми вбралися її доньки-близнючки. Зірка опублікувала зворушливе фото на своїй сторінці в Instagram.

"Мірабелла: Я хороша відьма (зазвичай)! Сподіваюся, що твій день сьогодні не обдурить тебе, як відьма", - побажала співачка одній з дочок.

"Арабелла: Не дозволяйте поганим кажанам вкусити вас! Хай вам буде весело сьогодні, як кажанам, які живуть у вашому домі", - написала Камалія.

Фото: instagram.com/kamaliyaofficial

Також зірка побажала своїм шанувальникам щасливого Геловіна та додала:

"P. S. (для скептиків): Ми не продали душу дияволу (не пишіть про це тут, тільки веселі коменти вітаються)".

Скрін: instagram.com/kamaliyaofficial

Раніше ми повідомляли, що українська зірка Настя Каменських розповіла Lite про своє ставлення до Геловіна та про свої містичні перевтілення.

Також ми повідомляли, що співачка Аліна Гросу напередодні Геловіна опублікувала у соцмережі фото, на якому вона зображена в страхітливому образі.

Так, дійсно, у зв'язку зі святом Геловін багато зірок опублікували в мережі фото у святкових костюмах, які були реально страшними, однак відомий український комік Дядя Жора вирішив не відступати від свого амплуа навіть у таке "страшне" свято.

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Відео: РБК-Україна