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"У меня вчера был костюм груди": Дядя Жора развеселил сеть праздничным образом (фото)

Lite » Звезды 28.10.2018 - 22:50
Фото: Дядя Жора (instagram.com/dyadya_jora)
Фото: Дядя Жора (instagram.com/dyadya_jora)

Многие подумали, что Дядя Жора выбрал себе костюм контрацептива, но это оказалось не так

В связи с праздником Хэллоуин, многие звезды опубликовали в сети фото в праздничных костюмах, которые были реально страшными, однако известный украинский комик Дядя Жора решил не отступать от своего амплуа даже в такой "страшный" праздник. Он опубликовал фотоснимки с вечеринки из ресторана "Сейф" в свой Instagram, на которых предстал перед поклонниками в образе женской груди.

&quot;У меня вчера был костюм груди&quot;: Дядя Жора развеселил сеть праздничным образом (фото)

Скриншот поста (instagram.com/dyadya_jora)

"Коротко о вчерашнем #halloween в @safe_restaurant, это было ярко, креативно, безбашенно, весело , круто. С каждым годом, все ярче и ярче @nikolaytyshchenko и команда - большие молодцы!!! Спасибо за яркие вечеринки, и радует то, что все гости подхватывают это настроение, готовятся, делают мейкапы, шьют костюмы, реально заморачиваются, чтобы быть в общей теме,  это круто!!! Если что, у меня вчера был костюм Груди!!! Это два соска!!! А не презики, как многие думали. Нужно делать жизнь веселее!!! Хорошего всем настроения!!!!" – прокомментировал серию фотоснимков шоумен.

 

Фото: Дядя Жора в костюме женской груди (instagram.com/dyadya_jora)

Поклонникам Дяди Жоры фото понравились и они выразили это в комментариях.

"Ой, Жора, совсем не страшно!!", "Зато грим смывать не нужно, повесил титечки на вешалку и все", "Костюм бомба", - написали фолловеры.

&quot;У меня вчера был костюм груди&quot;: Дядя Жора развеселил сеть праздничным образом (фото) 

&quot;У меня вчера был костюм груди&quot;: Дядя Жора развеселил сеть праздничным образом (фото)

Скриншот комментариев (instagram.com/dyadya_jora)

Кстати, мы писали о том, что Дядя Жора пришел покорять всех на кастинге Х-фактор 9.

А еще мы рассказывали, что Осадчая восхитила сеть костюмом на Хэллоуин.

Напомним, в сети обсуждают образ Леси Никитюк к Хэллоуину.

Видео: РБК-Украина

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