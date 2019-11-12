Всегда первые: топ обложек, которые украшали Владимир и Елена Зеленские

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Первая леди с мужем украсили уже не одну обложку

Елена Зеленская, которая вместе с мужем и детьми украсила новую обложку украинского Vogue, сегодня на слуху. Съемка первой леди в стильных нарядах и роскошных локациях пришлась по душе большинству поклонников Елены и известного глянца. По словам представителей журнала, над этим масштабным проектом работала команда мастеров международного состава. Снимал первую леди и ее семью голландский фотограф Пол Беллаарт.

В разговоре с редакторами глянца Елена рассказала о своем новом статусе, обязанностях и возможностях, которые открылись перед ней, а также о том, как мода и стиль служат инструментом в дипломатии. Наверняка интервью Елены будет захватывающим!

Елена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Но, разумеется, это не первая обложка президента Украины и его супруги. В связи с ажиотажем, поднявшимся в сети, предлагаем вспомнить другие издания, которые украшала Елена и Владимир Зеленские.

Viva!, Elle Украина, Forbes, "Теленеделя", "Телескоп"… Все эти журналы приглашали к съемкам пару еще во времена их работы в "Квартале 95". В основном, конечно, интервью давал Владимир Зеленский. Елена же тогда славилась скорее своей непубличностью. Нынешняя первая леди всегда много внимания уделяла семье, любила работать "в тени" знаменитого мужа и совершенно не стремилась к популярности.

Тем не менее, для некоторых журналов будущая икона стиля делала исключения. К примеру, когда-то пара снялась в уютной семейной фотосессии для Viva!. Супруги рассказали о том, как познакомилась, о воспитании детей и совместной работе. Когда Елена стала женой президента, журнал вновь пригласил пару на обложку, также опубликовав много архивных кадров.

Елена и Владимир Зеленские для Viva! (фото: viva.ua)

Владимир часто снимался для глянца (фото: сеть)