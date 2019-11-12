Завжди перші: топ обкладинок, які прикрашали Володимир і Олена Зеленські

Олена і Володимир Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Перша леді з чоловіком прикрасили вже не одну обкладинку

Олена Зеленська, яка разом з чоловіком і дітьми прикрасила нову обкладинку українського Vogue, сьогодні на слуху. Зйомка першої леді в стильних нарядах і розкішних локаціях припала до душі більшості шанувальників Олени і відомого глянцю. За словами представників журналу, над цим масштабним проектом працювала команда майстрів міжнародного складу. Знімав першу леді і її сім'ю голландський фотограф Пол Беллаарт.

У розмові з редакторами журналу Олена розповіла про свій новий статус, обов'язки і можливості, які відкрилися перед нею, а також про те, як мода і стиль служать інструментом дипломатії. Напевно інтерв'ю Олени буде захоплюючим!

Олена і Володимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Але, зрозуміло, це не перша обкладинка президента України і його дружини. У зв'язку з ажіотажем, що піднявся в мережі, пропонуємо згадати інші видання, які прикрашала Олена і Володимир Зеленські.

Viva!, Elle Україна, Forbes, "Тєлєнєдєля", "Телескоп"... Всі ці журнали запрошували до зйомок пару ще в часи їх роботи в "95 Кварталі". В основному, звичайно, давав інтерв'ю Володимир Зеленський. Олена ж тоді славилася швидше своєю непублічністю. Нинішня перша леді завжди багато уваги приділяла сім'ї, любила працювати "в тіні" знаменитого чоловіка і зовсім не прагнула до популярності.

Тим не менш, для деяких журналів майбутня ікона стилю робила виняток. Приміром, колись пара знялася в затишній сімейній фотосесії для Viva!. Подружжя розповіло про те, як познайомилося, про виховання дітей та спільну роботу. Коли Олена стала дружиною президента, журнал знову запросив пару на обкладинку, також опублікувавши багато архівних кадрів.

Олена і Володимир Зеленские для Viva! (фото: viva.ua)

Володимир часто знімався для глянцю (фото: мережа)