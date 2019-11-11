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Стильная и счастливая: Елена Зеленская вместе с мужем и детьми блистает на обложке Vogue

Lite » Мода 11.11.2019 - 13:09
Стильная и счастливая: Елена Зеленская вместе с мужем и детьми блистает на обложке Vogue
Елена Зеленская (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Первая леди украсила декабрьскую обложку известного глянца

Елена Зеленская за весьма непродолжительный срок уже успела зарекомендовать себя как настоящая икона стиля. А потому один из главных модных журналов страны – Vogue – не мог не пригласить первую леди к совместной фотосесиии. Елена снялась для декабрьского номера известного глянца, украсив сразу три обложки. На одной она предстала в черно-белой съемке, крупным планом – Елена позирует в объемном пальто, счастливо улыбаясь. Вторая – более строгая и сдержанная, показывает ее стоящей напротив окна. А третья вышла по-настоящему уютной и жизнерадостной. Здесь Елена предстала вместе с мужем, президентом Украины Владимиром Зеленским, а также детьми – Александрой и Кириллом.

Стильная и счастливая: Елена Зеленская вместе с мужем и детьми блистает на обложке VogueСтильная и счастливая: Елена Зеленская вместе с мужем и детьми блистает на обложке VogueСтильная и счастливая: Елена Зеленская вместе с мужем и детьми блистает на обложке VogueЕлена Зеленская украсила digital-обложки глянца (фото: instagram.com/vogue_ukraine)

Съемка проходила на природе, поэтому все ее участники были одеты по-осеннему: Елена красуется в длинном пальто Celine, Владимир надел классический костюм, а дети примерили кэжуал-наряды, дубленку и курточку. Среди других брендов, которые продемонстрировала первая леди, Prada и Lemaire.

Первыми с читателями поделились радостной новостью создатели журнала: на странице глянца в Instagram появились все три обложки с лаконичными подписями отметками создателей стильной фотосесии. Сама Елена о новой работе пока не рассказала.

Стильная и счастливая: Елена Зеленская вместе с мужем и детьми блистает на обложке VogueЕлена и Владимир Зеленские (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Уже за первые полчаса фото обложек собрали максимум лайков и комментариев от фолловеров Vogue. «Вау», «С ума сойти, как круто», «Невероятно», «Какая красота», «Наконец-то», – пишут восторженные поклонники глянца, а также стильной первой леди Украины. Впрочем, нашлись и недовольные комментаторы, которые раскритиковал съемку и идею.

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