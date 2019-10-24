С пестрой изюминкой: Елена Зеленская блистает в строгом деловом костюме с укороченными брюками

Елена Зеленская в Японии (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Зеленская показала немало фото с очередного официального визита

Елена Зеленская вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским продолжают посещать новые мероприятия во время своего официального визита в Японию. Напомним, что поездка семьи главы государства в Японию носит конкретный характер - на днях состоялась церемония интронизации императора Нарухито, который вступил на престол 1 мая (его отец Акихито по причине пожилого возраста передал сыну право на престол). К слову, Зеленская даже отметила, что подобный случай отречения от престола в Японии случился впервые за последние 202 года! Напомним также, что для торжественной церемонии первая Леди Украины выбрала очень необычный наряд от украинского дизайнера Ивана Фролова. Нежно-голубое платье имеет ассиметричный крой. Платье-пиджак одновременно подчеркивало официальность и торжественность встречи.

После церемонии интронизации императора Нарухито Елена Зеленская не поспешила возвращаться обратно в Украину. Первая леди нашей страны решила ознакомиться с некоторыми полезными социальными инициативами, которые реализовываются в Японии. К примеру, Зеленская посетила Центр здоровья в токийском районе Минато. Здесь Елене рассказали, благодаря каким общественным инициативам этой страны удается поддерживать права детей, их родных, а также беременных женщин.

Зеленская на встрече с админстрацией одного из Центров здоровья в Токио (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

“Такі візити є важливими й корисними для мене – я бачу досвід і здобутки інших країн та думаю, які з ідей можна втілити в Україні”, - пишет Зеленская на своей страничке в сети instagram.

К примеру, Зеленская была впечатлена программами поддержки беременных женщин в Японии.

“У Японії є спеціальні значки для вагітних, які вони за бажанням можуть носити, щоб інші знали, що перед ними – жінка при надії, якій може бути потрібна допомога чи підтримка. А після народження дитини жінки можуть брати участь у спеціальних клубах, організованих Центром, – щоб не почуватись ізольованими”, - делится впечатлениями первая леди Украины.

Кстати, Елена сделала фото таких значков для беременных.

Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Отдельного внимания, как обычно, заслуживает новый образ Зеленской. Для посещения Центра здоровья в токийском районе Минато и общения с его сотрудниками Елена выбрала строгий деловой черный костюм. Который, однако, не лишен модных изюминок. К примеру, укороченные брюки, оверсайз-пиджак. Образ довершает яркий акцент в виде пестрого шарфика на шее. В руках первой леди - черная сумка-клатч с золотыми цепочками.

Елена показала несколько фото с экскурсии.

Елена Зеленская в Токио (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кстати, по прибытию в Японию Зеленская продемонстрировала другой классический образ. Елена попала в объектив камер в классическом жакете серого оттенка с вышивкой-цветком на груди. А также в юбке--плиссе - тренд прошлого года.

Елена Зеленская в Токио (фото: instagram.com/olenazelenska_official)