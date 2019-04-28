Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото

Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе
Известная телеведущая Лилия Ребрик - счастливая жена и мать, причем младшей дочери Полине лишь 30 апреля исполнится год. Так что для малышки это первая Пасха - и первый светлый праздник для семьи в таком составе. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными снимками.
Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе и освятило пасочки. Лилия и ее супруг, Андрей Дикий позировали с дочками Дианой и Полиной у церкви, держа в руках пасхальные корзинки, а также внутри храма.
Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)
Годовалая малышка с интересом изучала все вокруг и все просто-таки лучатся счастьем и праздничным настроением.
Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)
"Христос Воскрес! Щастя й миру... Перший наш Великдень вчотирьох", - написала Ребрик под публикацией.
Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики ведущей умиляются милым фото и поздравляют ее и ее семью с праздником.
Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила воздушным образом в платье-вышиванке.
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Ранее Лилия Ребрик похвасталась обложкой модного глянца, для которого снялась с мужем и дочками. Она впервые показала лицо младшего ребенка.