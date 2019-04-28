ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 28.04.2019 - 10:52
Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе

Известная телеведущая Лилия Ребрик - счастливая жена и мать, причем младшей дочери Полине лишь 30 апреля исполнится год. Так что для малышки это первая Пасха - и первый светлый праздник для семьи в таком составе. На своей странице в Instagram артистка поделилась красочными снимками.

Семейство в полном составе побывало на пасхальной службе и освятило пасочки. Лилия и ее супруг, Андрей Дикий позировали с дочками Дианой и Полиной у церкви, держа в руках пасхальные корзинки, а также внутри храма.

Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фотоПервая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Годовалая малышка с интересом изучала все вокруг и все просто-таки лучатся счастьем и праздничным настроением.

Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

"Христос Воскрес! Щастя й миру... Перший наш Великдень вчотирьох", - написала Ребрик под публикацией.

Первая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фотоПервая Пасха вчетвером: Лилия Ребрик очаровала праздничными семейными фото

Фото: Лилия Ребрик с семьей (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики ведущей умиляются милым фото и поздравляют ее и ее семью с праздником.

  • "Воистину воскресе. Мира,любви,крепкого здоровья вам Лилечка и вашей семье"
  • "Які ви чарівні! Церква схожа як у Зазим'ї! З Великоднем вашу гарну сім'ю!"
  • "Вы такие классные!"
  • "Воистину воскрес! Счастья, любви, мира, добра вашей семье!"
  • "Воістину Воскрес! Зі святом Пасхи всю Вашу родину, Лілю!!!"
  • "Воистину воскрес! Классные! Добра и счастья"
  • "Воістину Воскрес! Дуже гарна сім'я:) І вас зі святом!"
  • "Воистину ВОСКРЕСЕ! Всего самого доброго Вашей дружной и красивой семье"
  • "Воістину Воскрес!!! Вже така велика. Здається, тільки недавно народили ..."
  • "И вас с праздником, какие все миленькие"

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила воздушным образом в платье-вышиванке.

Мы также писали, что Лилия Ребрик с дочкой восхитили растяжкой на красочных фото с отдыха в Египте.

Ранее Лилия Ребрик похвасталась обложкой модного глянца, для которого снялась с мужем и дочками. Она впервые показала лицо младшего ребенка.

Ярко и стильно: Лилия Ребрик похвасталась модной обновкой Шикарная леди: Лилия Ребрик покорила воздушным образом в платье-вышиванке
Выборы 2019 Результаты выборов президента Украины Выборы 2019: как прошел второй тур голосования
Новости Украины Лилия Ребрикведущая
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь