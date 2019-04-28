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Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.04.2019 - 10:52
Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Сімейство у повному складі побувало на великодній службі

Відома телеведуча Лілія Ребрик - щаслива дружина і мати, причому молодшій доньці Поліні лише 30 квітня виповниться рік. Так що для дитини це перший Великдень - і перше світле свято для родини у такому складі. На своїй сторінці в Instagram артистка поділилася цікавими знімками.

Сімейство у повному складі побувало на великодній службі і освятило пасочки. Лілія та її чоловік Андрій Дикий позували з доньками Діаною і Поліною біля церкви, тримаючи в руках великодні кошики, а також всередині храму.

Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фотоПерший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Однорічна дівчинка з цікавістю вивчала все навколо і всі просто-таки сяють щастям і святковим настроєм.

Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

"Христос Воскрес! Щастя й миру... Перший наш Великдень вчотирьох", - написала Ребрик під публікацією.

Перший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фотоПерший Великдень вчотирьох: Лілія Ребрик зачарувала святковими сімейними фото

Фото: Лілія Ребрик з сім'єю (instagram.com/liliia.rebrik)

Підписники ведучої розчулюються милим фото і вітають її і її родину зі святом.

  • "Воістину воскрес. Миру,любові,міцного здоров'я вам Лілечка і вашій родині"
  • "Які ви чарівні! Церква схожа як у Зазим'ї! З Великоднем вашу гарну сім'ю!"
  • "Ви такі класні!"
  • "Воістину воскрес! Щастя, любові, миру, добра вашій родині!"
  • "Воістину Воскрес! Зі святом Великодня всю Вашу батьківщину, Лілю!!!"
  • "Воістину воскрес! Класні! Добра і щастя"
  • "Воістину Воскрес! Дуже гарна сім'я:) І вас зі святом!"
  • "Воістину ВОСКРЕС! Всього самого доброго Вашої дружної і красивою сім'ї"
  • "Воістину Воскрес!!! Вже така велика Здається, тільки недавно народили ..."
  • "І вас зі святом, які всі миленькі"

Нагадаємо, раніше Лілія Ребрик підкорила повітряним образом у сукні-вишиванці.

Ми також писали, що Лілія Ребрик з донькою захопили розтяжкою на барвистих фото з відпочинку в Єгипті.

Раніше Лілія Ребрик похвалилася обкладинкою модного глянцю, для якого знялася з чоловіком і доньками. Вона вперше показала обличчя молодшої дитини.

Яскраво і стильно: Лілія Ребрик похвалилася модною обновкою Шикарна леді: Лілія Ребрик підкорила повітряним образом у сукні-вишиванці
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