Шикарная леди: Лилия Ребрик покорила воздушным образом в платье-вышиванке

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведущая приехала на работу прямо из аэропорта

Лилии Ребрик удивительным образом удается все успевать – проводить время с родными, играть на сцене театра, вести различные мероприятия и спешить на ранний утренний эфир. При этом телеведущая всегда остается жизнерадостной и энергичной, а ее поклонники не перестают удивляться легкости, с которой Лилия буквально порхает по жизни. Так, еще вчера она отдыхала с мужем и дочками в Египте, а сегодня успела вернутся к любимой работе в кадре. Знаменитость показала фото в восхитительном малиновом платье-вышиванке, в котором провела утренний эфир.

Лилия призналась, что успела с самолета прямо в студию. Она заявила, что соскучилась по работе и счастлива вернуться к своим обязанностям. Ведущая сопроводила послание солнечной фотосессий.

Перед объективом звезда позирует в платье-вышиванке малиного цвета. Свой образ она дополнила лаковыми серо-голубыми туфлми-лодочками. Лилия лучезарно улыбается, искренне радуется весеннему дню и буквально порхает!

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"Ще вчора надсилала Вам вітання з моря, а сьогодні- не менш теплий та сонячний привіт Вам із Києва! І тут, скажу Вам - прекрасно! З літака- прямісінько в ефір! Просто зараз- ми в ефірі. Яке щастя скучити за роботою, за Вами, наші чудові глядачі! До речі, ввечері граю в виставу. Ось така насичена страсна п’ятниця у мене... А як Ваші приготування до Великодня? Паски пекти будете? Чи може вже спекли?" - поинтересовалась она у подписчиков.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Поклонники пришли в восторг от образа Лилии. Они не жалели комплиментов в ее адрес, отмечая стильным этнический наряд знаменитости.

"Ви чарівна, я Вами захоплююсь. Мені дуже подобаються Ваші фото, які передають яскраве життя та емоції щасливої жінки", "Умничка, красавица, ну, просто батареечка Лилия. Спасибо за заряд!", "Плаття-вишиванка - це просто супер!", "Яка ж Ви! Ну просто дівчина-весна", "Сукня - неймовірна! Як і Ви!", "Яка краса, плаття шикарне", - восхищались комментаторы.

Ранее Лилия Ребрик похвасталась обложкой модного глянца, для которого снялась с мужем и дочками. Она впервые показала лицо младшего ребенка.

К слову, Лилия Ребрик покорила сеть своей гибкостью и растяжкой, повеселившись на отдыхе со старшей дочерью Дианой.