"Передаю умения": Лилия Ребрик с дочкой восхитили растяжкой на красочных фото

Ведущая вместе со всей семьей отдыхает у моря
Популярная телеведущая Лилия Ребрик вместе с мужем и двумя дочерьми Дианой и Полиной отправилась на долгожданный отдых к морю - семья в отпуске в Египте. Однако и там она не расслабляется и поддерживает себя в форме, а заодно и передает умения и любовь к спорту старшей дочери. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась красочными фото и видео, на которых она демонстрирует свою фирменную растяжку.
Отметим, что ведущая и актриса серьезно занималась художественной гимнастикой в детстве и юности и даже стала в 13 лет мастером спорта. Неудивительно, что она до сих пор поражает гибкостью и грацией! На фото Лилия позировала в ярком красном платье в горошек и босиком, а 6-летняя Диана - в шортах и футболке, а также розовых кроссовках. Сначала очаровательная парочка сделала эффектный снимок в прыжке.
"Ну і мій традиційний фірмовий стрибок. Передаю вміння підростаючому поколінню!)))" - отметила Ребрик.
Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)
После чего мама с дочкой блеснули растяжкой, задрав ноги на пальму. Конечно, девочка пока не дотягивает до уровня мамы.
"Такого єгипетські пальми ще точно не бачили", - с юмором прокомментировала звездная мама.
Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)
Ну и напоследок она окончательно поразила фолловеров, опубликовав впечатляющее видео своего шапагата в прыжке.
"..І зовсім не обов`язково шукати тренажерний зал і спортивну форму. Було б бажання тримати себе в формі", - заявила Лилия.
Видео: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)
Подписчики телезвезды остались в восторге от ее спортивной формы, а также умилились совместным фото с доченькой.
Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила фото в пикантном купальнике на отдыхе в Египте.
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