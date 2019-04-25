"Передаю умения": Лилия Ребрик с дочкой восхитили растяжкой на красочных фото

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая вместе со всей семьей отдыхает у моря

Популярная телеведущая Лилия Ребрик вместе с мужем и двумя дочерьми Дианой и Полиной отправилась на долгожданный отдых к морю - семья в отпуске в Египте. Однако и там она не расслабляется и поддерживает себя в форме, а заодно и передает умения и любовь к спорту старшей дочери. На своей странице в Instagram знаменитость поделилась красочными фото и видео, на которых она демонстрирует свою фирменную растяжку.

Отметим, что ведущая и актриса серьезно занималась художественной гимнастикой в детстве и юности и даже стала в 13 лет мастером спорта. Неудивительно, что она до сих пор поражает гибкостью и грацией! На фото Лилия позировала в ярком красном платье в горошек и босиком, а 6-летняя Диана - в шортах и футболке, а также розовых кроссовках. Сначала очаровательная парочка сделала эффектный снимок в прыжке.

"Ну і мій традиційний фірмовий стрибок. Передаю вміння підростаючому поколінню!)))" - отметила Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

После чего мама с дочкой блеснули растяжкой, задрав ноги на пальму. Конечно, девочка пока не дотягивает до уровня мамы.

"Такого єгипетські пальми ще точно не бачили", - с юмором прокомментировала звездная мама.

Фото: Лилия Ребрик с дочкой Дианой (instagram.com/liliia.rebrik)

Ну и напоследок она окончательно поразила фолловеров, опубликовав впечатляющее видео своего шапагата в прыжке.

"..І зовсім не обов`язково шукати тренажерний зал і спортивну форму. Було б бажання тримати себе в формі", - заявила Лилия.

Видео: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Подписчики телезвезды остались в восторге от ее спортивной формы, а также умилились совместным фото с доченькой.

"Весела сімейка. потрібно і собі повчитись"

"Лилия вы супер"

"Вау! Як гарно! Ви нас надихаєте!"

"Попрыгушки-хохотушки"

"Ви просто позитив"

"Попробовала сделать как вы - чуть в травматологию не уехала..."

"Классная растяжка у мамы!!!"

"Класс, не дразни Волочкову"

"Мілашні красуні"

"Клас))) діачатка-цукерочки!!! Обожнюю дивитись Ваші нові фотки з родиною)"

"Ну мама даёт!!!"

"Радуюсь, смотрю на Вас,вы такая классная и энергичная.Дай Бог Вам здоровья и вашим детям"

Напомним, ранее Лилия Ребрик покорила фото в пикантном купальнике на отдыхе в Египте.

Мы также сообщали, что Лилия Ребрик с мужем Андреем Диким и детьми снялась для известного глянцевого издания Viva! Она впервые показала лицо младшей дочери Полины.

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