Пакуем вещи: Слава Каминская призналась, куда отправится на новогодние каникулы с детьми

Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица решила улететь в теплые края

2019 год был для Славы Каминской непростым - певица развелась с мужем Эдгаром, оставшись одна с двумя детьми. Однако новогодняя ночь подарила ей исполнение давней мечты - долгожданное воссоединение семьи. Артистка встретила 2020 год в компании самых родных людей - дочери, сына и мамы, а также впервые к ним присоединился ее отец, с которым они долгое время не общались. Новый год с бабушкой и дедушкой стал первым не только для детей Славы, но и для нее самой. А в начале января артистка решила увезти малышей на новогодние каникулы.

На своей странице в Instagram Каминская опубликовала милое фото с сыном Леонардом, на котором они заняты приятными хлопотами - собирают вещи в поездку. В кадре царит настоящий кавардак, а одетая в синий спортивный костюм солистка НеАнгелов нежно целует мальчика, делая с ним селфи. Очаровательный момент был кем-то запечатлен со стороны.

"Пакуем вещи на "сказочноЕбали" :)))) что брать?" - прокомментировала снимок исполнительница.

Фото: Слава Каминская с сыном Леоном (instagram.com/babaslavka)

Подписчики Славы тут же засыпали ее советами, особенно призывая не забыть взять побольше купальников, чтобы радовать их яркими снимками.

Красивущие купальники и пляжные туники

Аптечку и солнцезащитный крем!)

Хорошее настроение, а если что-то забыла, можно купить там. Главное - настрой! Хорошего отдыха!!!

Много купальников,вечно снится,что еду на море,а купальник забыла!!!

Джинсовые шорты Не бери!! Что то летящее, натуральное, лёгкое ну или там купишь. хорошего отдыха

Надеюсь Эдгар Ваш уже одумался и тоже пакуется. очень люблю Вас, Слава, Ваш голос, энергию и творчество! Пусть в Новом Году все сбудется лучшим для Вас образом!

Здесь очень влажно... Много много купальников, шорты и футболки и крем солнцезащитный

Чем меньше вещей тем лучше

Аптечку для малых, и отличное настроение , и купальники ))))

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, Слава из НеАнгелов откровенно поделилась итогами 2019 года, призвав больше жить в реальной жизни, чем в сети.