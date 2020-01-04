Пакуємо речі: Слава Камінська зізналася, куди відправиться на новорічні канікули з дітьми

Співачка вирішила полетіти в теплі краї
2019 рік був для Слави Камінської непростим - співачка розлучилася з чоловіком Едгаром, залишившись одна з двома дітьми. Однак новорічна ніч подарувала їй виконання давньої мрії - довгоочікуване возз'єднання сім'ї. Артистка зустріла 2020 рік в компанії найрідніших людей - дочки, сина і матері, а також вперше до них приєднався її батько, з яким вони довгий час не спілкувалися. Новий рік з бабусею і дідусем став першим не тільки для дітей Слави, але й для неї самої. А на початку січня артистка вирішила забрати малюків на новорічні канікули.
На своїй сторінці в Instagram Камінська опублікувала миле фото з сином Леонардом, на якому вони зайняті приємними клопотами - збирають речі в поїздку. В кадрі панує справжній розгардіяш, а одягнена в синій спортивний костюм солістка НеАнгелів ніжно цілує хлопчика, роблячи з ним селфи. Чарівний момент був кимось зображений з боку.
"Пакуємо речі на "сказочноЕбали" :)))) що брати?" - виконавиця прокоментувала знімок.
Фото: Слава Камінська з сином Леоном (instagram.com/babaslavka)
Підписники Слави тут же засипали її порадами, особливо закликаючи не забути взяти побільше купальників, щоб радувати їх яскравими світлинами.
Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)
Нагадаємо, Слава з НеАнгелів відверто поділилася підсумками 2019 року, закликавши більше жити в реальному житті, ніж у мережі.