Ожидание и реальность: Леся Никитюк показала утро с любимым

Ведущая повеселила поклонников новой фотопародией
Леся Никитюк - та еще шутница, и многие любят ее как раз за искрометное чувство юмора, умение посмеяться над собой и неиссякаемый оптимизм. Так, недавно Леди Ле решилась на кардинальные изменения во внешности - но не стоит переживать, ведь она сделала это с помощью программы "Фотошоп". К слову, большинство поклонников предпочли ее "естественный" вариант. Ну, а на этот раз ведущая повеселила сеть новой пародией.
На своей странице в Instagram Леся показала свое "утро с любимым", причем сделала это в виде фотоколлажа из серии "ожидание и реальность".
На фото слева запечатлена влюбленная парочка, которая слилась в жарком поцелуе, а справа — Лесю "целует" ее домашний питомец, белая собачка Рафчик. При этом Никитюк запечатлена в черном спортивном костюме и шлепанцах.
Фото: Леся Никитюк с любимым Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)
"Доброе утро", — лаконично подписала свою публикацию телезвезда, причем на английском языке.
Фолловеры оценили шутку артистки и принялись с юмором комментировать снимок, отмечая, что любовь бывает разной и главное это разнообразие.
Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)
Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая опубликовала пикантное селфи.