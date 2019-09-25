Ожидание и реальность: Леся Никитюк показала утро с любимым

Леся Никитюк - та еще шутница, и многие любят ее как раз за искрометное чувство юмора, умение посмеяться над собой и неиссякаемый оптимизм. Так, недавно Леди Ле решилась на кардинальные изменения во внешности - но не стоит переживать, ведь она сделала это с помощью программы "Фотошоп". К слову, большинство поклонников предпочли ее "естественный" вариант. Ну, а на этот раз ведущая повеселила сеть новой пародией.

На своей странице в Instagram Леся показала свое "утро с любимым", причем сделала это в виде фотоколлажа из серии "ожидание и реальность".

На фото слева запечатлена влюбленная парочка, которая слилась в жарком поцелуе, а справа — Лесю "целует" ее домашний питомец, белая собачка Рафчик. При этом Никитюк запечатлена в черном спортивном костюме и шлепанцах.

Фото: Леся Никитюк с любимым Рафиком (instagram.com/lesia_nikituk)

"Доброе утро", — лаконично подписала свою публикацию телезвезда, причем на английском языке.

Фолловеры оценили шутку артистки и принялись с юмором комментировать снимок, отмечая, что любовь бывает разной и главное это разнообразие.

Какая красивая пара

В кожного своя історія кохання

Главное - разнообразие

Только у меня котейки

Рафік, як у казці, перетворився на принца після поцілунку!!! :) Гарна пара!!

Песик кращий

Леся,ти як завжди...

Уууу Лесечкаааа, шото очень горячооо

"Ожидание и реальность"

Леся, Вы прелесть:)

Каждому своё

Леся! Я вас абажаю! Супер мікс краси і здорового "чісто поржать"

А ещё не известно, может Рафик лучше этого.... блондина)

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая опубликовала пикантное селфи.