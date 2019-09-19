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"Вам не идет!" Леся Никитюк озадачила радикальным "изменением" внешности

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.09.2019 - 16:35
"Вам не идет!" Леся Никитюк озадачила радикальным "изменением" внешности
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая обратилась с вопросом к мужской части поклонников

Леся Никитюк умеет удивлять и впечатлять. Ее визитная карточка – искрометный фирменный юмор и позитивное отношение к жизни. Теледива не привыкла лезть за словом в карман, а ее высказывания часто становятся народными афоризмами. Также звезда восхищает своей стройной фигурой, а ее длинные ноги давно стали придметом зависти и комплиментов. Впрочем, Леди Ле решила поэксперементировать и …решилась на кардинальные измнения во внешности! Правда, всего лишь с помощью программы "Фотошоп".

Телеведущая показала коллаж из двух фото – на одном она позирует в пышном платье-мини лилового цвета (в этом наряде она появилась в четвертом эфире Танцев со зведами 2019), а второе – откорректированный с помощью фоторедактора вариант.

Звезда "сделала" себе осиную талию и "изменила" черты лица – пухлые губы, торчащие скулы, острый подбородок и другой разрез глаз.

&quot;Вам не идет!&quot; Леся Никитюк озадачила радикальным &quot;изменением&quot; внешности

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"1 чи 2? Real or Photoshop ? Парни, вам какая нра? Ответ "никакая" тоже можно", - поинтересовалась Леди Ле под своим коллажом.

Поклонники сошли во мнении, что естественная Леся куда привлекательнее, чем ее "улучшенная" копия. "Отфотошопленная" звезда напомнила им украинскую певицу Таисию Повалий.

  • 2 - на Таисию Повалий похожа
  • 2 Таїсія Повалій після пластики
  • Ну ... настоящая, конечно
  • Лесюня, не уродуй себе! Ти і так вродлива красуня з гарною фiгурою!
  • Первая! Только реальная Леся топчик
  • Первая. Вторая какая то силиконовая Барби, Вам не идет
  • 1 - она миловидней, у 2 руки толстые и лицо грубее, про губы молчу
  • Леся будь такою, якою є, звичайно 1.
  • Конечно 1. 2 - сожги

Скриншот комментариев

Напомним, что Леся Никитюк показала роскошную грудь в белье. Телеведущая опубликовала пикантное селфи.

"Вот это фигура!" Подкопаева восхитилась формами Никитюк в пикантном купальнике "Полетай со мной": Леся Никитюк в модном тренче заинтриговала новым приключением
Новости Украины Леся Никитюк
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