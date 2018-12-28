В оттенках синего: Дакота Джонсон похвасталась новыми съемками (фото)

Фото: Дакота Джонсон (instagram.com/dakotajohnsonita)

Звезда "50 оттенков серого" завершила год яркой фотосъемкой

На своей страничке в микро-блоге Instagram амерканская актриса и модель Дакота Джонсон поделилась кадрами с последней съемки для выпуска итальянского Vanity Fair.

Фото: Звезда "Оттенков" примерила несколько образов (instagram.com/dakotajohnsonita)

Звезда культового фильма "Пятьдесят оттенков серого" воплотила в жизнь чувственный образ, примерив несколько нарядов, самым ярким из которых оказалось синее платье. Фото в этом платье редакторы выбрали на обложку издания.

Фото: Наиболее выгодно Дакота смотрелась в синем платье (instagram.com/dakotajohnsonita)

Актриса не смогла не поделиться со своими поклонниками удачной фотосъемкой, однако она предпочла не комментировать фото в Instagram, подписав снимки лаконично - "Dakota photographed by Carter Smith for @vanityfairitalia".

Фото: Съемки вышли очень чувственными (instagram.com/dakotajohnsonita)

Признаться, что совсем немногочисленные подписчики Дакоты очень вяло прокомментировали фото звезды, оставив некоторые кадры совсем без внимания.

Скриншот:Комментарии подписчиков к фотографиям Дакоты Джонсон (instagram.com/dakotajohnsonita)

"Вау! Извините, но я должен сказать это: она такая "Анастейша" здесь", "Я влюбился в твою фотографию", "Так прекрасна, как королева, лучшая в мире", - все же нашли одобрительные слова фанаты Дакоты.

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