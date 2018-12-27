Оскароносная актриса отпраздновала Рождество в пижаме от украинского бренда

Фото: Бри Ларсон (instagram.com/brielarson)

Звезда показала милый домашний наряд

Знаменитая американская актриса, обладательница премии "Оскар" Бри Ларсон показала наряд, в котором она отметила Рождество. Для домашнего праздника звезда выбрала уютную пижаму от украинского бренда Sleeper. Снимком знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Комплект небесно-голубого цвета из рождественской коллекции "12/26" Бри дополнила туфлями и носками с принтом. Отметим, что штаны украшены перьями.

"С Рождеством! От меня и моих новых туфель для чечетки", – подписала красочное фото, на котором она сидит на полу, актриса.

Фото: (instagram.com/brielarson)

Фото: (the-sleeper.com)

Бри Ларсон в следующем году можно будет увидеть в фильмах "Капитан Марвел" и "Мстители: Финал".

Напомним, известная певица Дуа Липа вышла на сцену в платье от украинского дизайнера. Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько.

Отметим, что также всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине (Ирландия) 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Мы также писали о том, что звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Видео: РБК-Украина