Дакота Джонсон блистала в Марракеше в платье от украинского дизайнера

Фото: Дакота Джонсон (Getty Images)

Американская актриса выбрала для красной дорожки наряд украинской мастерицы Bevza

Звезда "50 оттенков серого", американская актриса Дакота Джонсон посетила 17-й ежегодный Международный кинофестиваль в Марракеше (Марокко). На красной дорожке Дакота появилась в минималистичном платье жемчужного цвета из весенней коллекции украинского бренда Bevza, стоимостью 670 долларов.

Скриншот поста (instagram.com/dakotajohnsonscloset)

Наряд, удачно подчеркивающий фигуру звезды, дополнили золотистые босоножки на высокой шпильке от Giuseppe Zanotti.

Фото: Дакота Джонсон (twitter.com/FIFM2018)

Над образом Дакоты работала ее неизменный стилист – Кейт Янг, также сотрудничавшая с Селеной Гомес, Натали Портман, Марго Робби и Софи Тернер.

Скрин поста (instagram.com/johnsondmayi)

Отметим, что в этом году Джонсон вошла в состав жюри кинофестиваля.

Напомним, обладательница Грэмми как "Лучший новый исполнитель-2018", канадская соул-певица Алессия Кара вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на семидесятой церемонии вручения премии Bambi Awards в Берлине, она появилась в наряде из коллекции осень-зима 2018/2019 Дафны Мэй.

Мы также писали, что актриса Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера. 21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. Свой наряд она дополнила укладкой с эффектом мокрых волос и натуральным макияжем.

Также сообщалось, что Джей Ло блеснула в откровенном наряде от украинского дизайнера.

Видео: (video.rbc.ua)