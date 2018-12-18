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Голливудская звезда Сандра Буллок засветилась в платье от украинского бренда

Lite » Стиль и мода 18.12.2018 - 13:04
Голливудская звезда Сандра Буллок засветилась в платье от украинского бренда
Фото: Сандра Буллок (instagram.com/sandrabullockco)

Актриса попала в объективы фотографов в Нью-Йорке

Еще одна звезда мирового уровня продемонстрировала свою любовь к нарядам украинских брендов - на этот раз нею стала голливудская актриса Сандра Буллок, которая ранее рассказала о трагедии своей жизни.

Знаменитость попала в объективы фотографов, когда прибыла на шоу The Late Show with Stephen Colbert в Нью-Йорке. Сандра выбрала длинное черное платье в белый горошек от elenareva. 

Об этом Елена Рева сообщила на своей странице в Instagram.

Голливудская звезда Сандра Буллок засветилась в платье от украинского бренда

Скриншот поста (instagram.com/elenareva)

Наряд из осенне-зимней коллекции украинской марки она дополнила шубой из  эко-меха яркого желтого цвета и ботфортами на высоком каблуке. 

54-летняя актриса выглядела великолепно и с удовольствием позировала.

Голливудская звезда Сандра Буллок засветилась в платье от украинского брендаГолливудская звезда Сандра Буллок засветилась в платье от украинского бренда

Скриншот поста (instagram.com/sandra_bullock_rus)

Напомним, что за последнее время образы от украинских дизайнеров также выбирали королева Иордании Рания, актриса Дакота Джонсон и хип-хоп исполнительница Cardi B.

Мы писали о том, что знаменитая британская певица Дуа Липа вышла на сцену в ярком образе от украинского дизайнера. Артистка выступила на праздничном концерте в Чикаго в соблазнительном мини-платье бирюзового цвета из коллекции Resort 2019 Натальи Зинько. 

Отметим, что также всемирно известная австралийская певица Кайли Миноуг вышла в свет в наряде от украинского дизайнера. Так, на свое шоу в Дублине (Ирландия) 50-летняя артистка надела черный топ бренда Anna October.

Кстати, актриса Хлоя Морец снялась на обложку глянца в костюме от украинского дизайнера. 21-летняя Хлоя примерила розовый блейзер в стиле оверсайз за 1070 евро, широкие брюки с тройным поясом и белый топ. 

Видео: РБК-Украина

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Новости Украины актрисаСандра Буллокдизайнернаряд
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