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Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.10.2019 - 09:52
Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица выбрала оригинальное платье от австралийского дизайнера

Тина Кароль давно сменила образ сдержанной и подчеркнуто элегатной леди на имидж соблазнительной, сексапильной и роскошной женщины-вамп. Ее наряды стали куда откровеннее, а эффектные луки призваны подчеркнуть волнительные изгибы поп-дивы. Поклонники, словно завороженные, наблюдают за каждым появлением своей любимицы на публике. Так, на восьмом прямом эфире шоу Танцы со звездами 2019 она блистала в пикантном розовом платье с нескромным декольте и высоким разрезом. На новых снимках в instagram Тина решила сразить образом в полосатом платье оригинального кроя.

Артистка остановила свой выбор на наряде от австралийского дизайнера Диона Ли. Платье с экстремальным декольте и разрезом в области талии подчеркнула достоинства фигуры певицы – пышную грудь и плоский животик.

Поп-дива дополнила пикантный образ блестящими серебряными босоножками на тонкой шпильке. Она аккуратно уложила волосы на одну сторону - завитые локоны от середины прядей. Макияж звезды – в спокойных тонах, все внимание – на яркие губы.

Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Образ Тины оценила даже ее коллега MARUV. "Боже, какое платье!" - написала она под постом.

Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде

Не оторвать глаз! Тина Кароль смело оголила грудь и животик в пикантном наряде

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

  • Что за красота!
  • Зажигалочка
  • Тінулька супер
  • Тина, вы расцвели, ура!
  • Красотка
  • Супер, красавица
  • Шикарная леди
  • Очень красиво!
  • Королева
  • Милашка
  • Красотка, не оторвать глаз

Скриншот комментариев

Также Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сыночка Вениамина, который сейчас пребывает в Великобритании.

"Это законно?" Тина Кароль ошеломила роскошным декольте на Танцах со звездами 2019 Тина Кароль восхитила формами в блестящем платье с пикантным разрезом
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