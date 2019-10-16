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Глаза радуются: Тина Кароль покорила "голым" образом и глубоким декольте

Lite » Новости шоу-бизнеса 16.10.2019 - 13:26
Глаза радуются: Тина Кароль покорила "голым" образом и глубоким декольте
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кароль показала еще больше деталей роскошного вечернего образа

Тина Кароль не перестает поражать поклонников своей красотой и новым ярким образом, который певица продемонстрировала во время уже 8-го эфира шоу Танцы со звездами 2019 (прошел 13 октября). Напомним, что Кароль является ведущей проекта. От эфира к эфиру она демонстрирует новые вечерние наряды, из которых будет крайне сложно выбрать лучший. Во время 8-го прямого эфира Кароль блистала в роскошном платье цвета фуксии с пленительной зоной декольте.

Так, перед камерами Кароль появилась в облегающем вечернем платье на тонких бретельках. Изюминка наряда - высокий разрез до середины бедра, который проходит едва ли не по центру юбки. Также сложно отвести глаза от зоны декольте исполнительницы, которая также подчеркнута глубоким разрезом.

Глаза радуются: Тина Кароль покорила &quot;голым&quot; образом и глубоким декольте

Глаза радуются: Тина Кароль покорила &quot;голым&quot; образом и глубоким декольте

Роскошная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Яркий образ певицы дополняют босоножки, обильно украшенные блестками. А также серебряные украшения в виде сережек, колье и украшения для руки.

Однако новые фото Кароль решила сопроводить информацией не о Танцах со звездами, а о своих предстоящих выступлениях.

“Жду Вас 22, 23, 24 декабря во Дворце Спорта на гала-концертах "Різдвяна історія з Тіною Кароль". Будут все!” - призывает исполнительница.

Глаза радуются: Тина Кароль покорила &quot;голым&quot; образом и глубоким декольте

Глаза радуются: Тина Кароль покорила &quot;голым&quot; образом и глубоким декольте

Фото: instagram.com/tina_karol

Поклонники Кароль пришли в неверотяный восторг от ее новых фото. И буквально засыпали певицу восторженными комментариями:

  • “Моя кукла Барби”
  • “Ну почему ты такая красивая? мммм?”
  • “Шикарная”
  • “Нереальная красотка”
  • “Нереально красивая,так нравится этот образ”
  • “Невероятно красивая, глаза радуются”
  • “Яка чиста та пружна шкіра, дивлюсь і наче чую як вона приємно рипить, це справжня краса”
  • “Ура ,мы дождались. Невероятно красивая”

Глаза радуются: Тина Кароль покорила &quot;голым&quot; образом и глубоким декольте

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, ранее Кароль умилила сеть очаровательным фото подросшего сыночка. Отметим, что 10-летний Вениамин учится и живет в Лондоне.

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