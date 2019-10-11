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"Прекрати соблазнять!" Тина Кароль засветила обнаженную грудь на "строгом" фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.10.2019 - 11:33
"Прекрати соблазнять!" Тина Кароль засветила обнаженную грудь на "строгом" фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица предстала в образе соблазнительной деловой леди

Тина Кароль умеет выглядеть соблазнительно и сексуально даже в повседневном гардеробе и строгих нарядах, что говорить о пикантных образах, в которых она каждое воскресенье выходит в эфир шоу Танцы со звездами 2019! Певица еще летом кардинально сменила имидж, внезапно представ перед поклонниками на фото в белье! Но это было лишь начало – дальше последовали горячие пляжные фотосеты и откровенные образы из нового клипа на песню "Вабити". Теперь же украинская поп-дива решила покорить сеть образом соблазнительной и строгой леди-босс.

Артистка запечатлена в строгом наряде, больше похожем на распахнутый пиджак или платье с экстремальным вырезом и пуговицами на манжетах. Примечательно, что на фото без труда можно рассмотреть декольте певицы. На ее запястье красуются несколько изысканных крупных золотых браслета, а на пальцах – многочисленные кольца. Круглые изысканные серги небольшого диаметра довершили образ строгой, но сексуальной деловой леди.

Макияж с акцентом на алые губы, котрые давно стали визитной карточкой Тины. Волосы с косым пробором акуратно уложены. Никаких излишеств – все подчеркнуто элегантно, но соблазнительно одновременно!

&quot;Прекрати соблазнять!&quot; Тина Кароль засветила обнаженную грудь на &quot;строгом&quot; фото

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники не смогли сдержать восторженных откликов о новом образе своей любимицы.

  • Така справжня, природня, гарна
  • Красотка, ох и красотка!
  • Шикарно, очень даже шикарно
  • Очень элегантный образ. Все-таки яркая помада огонь
  • Супер красотка невероятная
  • Сразу вспомнила "Основной инстинкт" - опасная женщина
  • Ты супер
  • Тин, прекрати соблазнять
  • Неймовірно чарівна

Скриншот комментариев

Напомним, что Тина Кароль очаровала сеть снимком подросшего сына Вениамина.

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Новости Украины Тина Кароль
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