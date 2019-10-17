Не відірвати очей! Тіна Кароль сміливо оголила груди і живіт в пікантному вбранні

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка вибрала сукню від австралійського дизайнера

Тіна Кароль давно змінила образ підкреслено стриманої і элегатної леді на імідж привабливої, сексуальної і розкішної жінки-вамп. Її вбрання стали куди відвертішими, а ефектні луки покликані підкреслити хвилюючі вигини поп-діви. Шанувальники, немов заворожені, спостерігають за кожною появою своєї улюблениці на публіці. Так, на восьмому прямому ефірі шоу Танці з зірками 2019 вона блищала в пікантній рожевій сукні з нескромним декольте і високим розрізом. На нових знімках в instagram Тіна вирішила звабити образом в смугастій сукню оригінального крою.

Артистка зупинила свій вибір на вбранні від австралійського дизайнера Діона Лі. Сукня з екстремальним декольте і розрізом в області талії підкреслила достоїнства фігури співачки – пишні груди і плоский животик.

Поп-діва доповнила пікантний образ блискучими срібними босоніжками на тонкій шпильці. Вона акуратно уклала волосся на одну сторону - завиті локони від середини пасм. Макіяж зірки – в спокійних тонах, вся увага – на яскраві губи.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Образ Тіни оцінила навіть її колега MARUV. "Боже, яке плаття!" - написала вона під постом.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Що за краса!

Запальничка

Тінулька супер

Тіна, ви розцвіли, ура!

Красуня

Супер, красуня

Шикарна леді

Дуже красиво!

Королева

Милашка

Красуня, не відірвати очей

Скріншот коментарів

Також Тіна Кароль зачарувала мережу знімком старшого синочка Веніаміна, який зараз перебуває у Великобританії.