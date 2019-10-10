Тина Кароль умилила сеть очаровательным фото подросшего сыночка

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица регулярно общается с мальчиком по видеосвязи

Украинская поп-дива Тина Кароль в последнее время радует своих поклонников пикантными и стильными образами каждую неделю - знаменитость выступает в роли ведущей популярного шоу Танцы со звездами 2019, и восхищает эффектным нарядом в каждом эфире. Так, она ошеломила роскошным декольте в седьмом выпуске проекта - артистка блистала в сексуальном комплекте из оригинального "зеркального" топа и юбки-макси с пикантным высоким разрезом до бедра.

Стоит отметить, что в последний год Тина стала более откровенной и раскованной, будоража воображение фанатов соблазнительными образами на фото и даже в своем новом клипе "Вабити". Однако в круговороте дел она всегда находит время, чтобы пообщаться с 10-летним сыном Вениамином. А так как мальчик учится и живет в Великобритании, чаще всего они с мамой болтают по видеосвязи.

На своей странице в Instagram в разделе сториз Кароль поделилась новым фото с подросшим сыночком. Очаровательный мальчик запечатлен в очках и школьной форме на фоне стены, на которой висит тарелка с украинским орнаментом.

"Все буде - Україна", - подписала кадр гордая мама.

Фото: сын Тины Кароль Вениамин (instagram.com/tina_karol)

Отметим, что Веня становится все более похожим на свою знаменитую маму, а вот раньше поклонники больше указывали на его сходство с покойным отцом Евгением Огиром.

Сама Кароль рассказывала, что они схожи не только внешне, но и характером и повадками.

"Веня — копия отца. В характере, поведении, чертах лица. Я всегда вижу своего мужа перед собой. Настолько они похожи, что порой сжимается сердце. Сложно, но я горжусь и радуюсь", - призналась исполнительница.

Ранее Тина Кароль покорила блестящим оригинальным нарядом "камуфляжного" цвета, в котором выступила на концерте, посвященном Дню учителя.

К слову, Тина Кароль показала редкое фото своей мамы - 19 сентября Светлана Андреевна отпраздновала 60-летний юбилей. "Ты сегодня невероятно красивая. С днем рождения, мама!" - подписала кадр певица.