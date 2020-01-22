Отдых в троем: Джамала рассекретила свои чувства в Египте

Певица Джамала, которая впервые полетела в путешествие с малышом намекнула, что отпуск не проходит так расслаблено, как хотелось бы.

Не смотря на то, что вместе с супругом Бекиром Сулеймановым, знаменитость выбрала очень удобный для отдыха с детьми курорт на побережье Красного моря в Египте, все же отдых получается не таким, как задумывалось. Певице приходиться постоянно следить за сыном Эмир-Рахманом, который не отходит от звездной мамы ни на минуточку, и постоянно показывал свою любознательность.

Кроме того, Джамале, вероятно хочется запечатлеть как можно больше эмоций маленького путешественника, поэтому она практически не выпускает смартфона из рук, снимая фото и видео с малышом. В итоге знаменитость намекнула под одним из своих постов в Instagram на накопившуюся усталость.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Она опубликовала серию утренних фото, на которых позировала в гамаке у бассейна и лаконично пожелав всем доброго утра, сопроводила подпись неоднозначным хэштегом - #отдыхвтроемразвеэтовозможно.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Подписчицы тут же уловили нотку усталости вокалистки и, пожелав ей хорошего отдыха, поделились своими размышлениями на тему совместного отдыха с детьми:

Тебе очень идет естественность. Неуложенные волосы ,без мейка, ты такая легкая и женственная. Очень нравится. Хорошего отдыха

Ох ) я летом полетела с тремя детьми на отдых ))) так вот, отдохнула я когда после отпуска пошла в офис и заварила себе кофе и подумалось мне тогда! В каком это я была помутнении разума, что поехала с детьми отдыхать!!!

Краса! Обожнюю Шарм. На коралових рифах вже ниряли, рибками любувались?))

Там тепленько!

Шикарная

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Стоит отметить, что семейные фотосеты у знаменитости получаются невероятно атмосферными. Так рождественские фото супругов с ребенком очаровали поклонников своим теплом и уютом.