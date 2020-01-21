Активный и любознательный: Джамала показала оригинальный фотосет с сыночком-непоседой

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица "пожаловалась" на внезапно возникшие сложности во время эффектного фотосета

Джамала вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и сыном Эмир-Рахманом решила не изнурять себя долгим перелетом на экзотические острова и выбрала более популярное и доступное во всех отношениях направление – Египет. К тому же, поездка стала первым серьезным опытом путешествия с малышом. Маленький непоседа едва не оставил звездную маму без эффектного фотосета, ведь то и дело норовил попасть в кадр и требовал к себе внимания. Об этом певица рассказала в новом посте в Instagram и даже предоставила фотодоказательства.

На серии снимков артистка запечатлена на берегу моря. Она красуется в черном длинном воздушном платье без рукавов с открытыми плечами и глубоким вырезом на спине. Эмир-Рахман мелькает на некоторых кадрах и не отходит далеко мамы, "контролируя" процесс съемки.

"Почти нереально успеть сделать красивые фотографии, если рядом маленький, но очень активный и любознательный ребенок! Те, кто отдыхал с детьми, поймут. Спасибо, мой любимый фотограф Сеит-Бекир", - подписала она фотосет авторства любимого мужа.

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

В InstaStories Джамала опубликовала больше фото с маленьким Эмир-Рахманом и восхитилась мужеством и выдержкой всех мам-блогеров и просто любительниц красочных фотосетов с детьми.

"Просто преклоняюсь перед всеми блогерами да и просто активными пользователями инста с маленькими детьми. Даже наши фотосессии в 2 минуты – это нереально", - подписала она один из кадров со своим любимым непоседой.

Джамала с сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Поклонникам Джамалы понравился ее оригинальный фотосет, о чем они сообщили в комментариях. А Эмир-Рахман дал лишний повод для умиления.

Очень красиво, просто невероятно!

Наслаждайтесь каждым мгновением с этим маленьким человеком. Они так быстро растут.

Наша принцесса моря

Очень красива

Ви дуже мудра і гарна

Гарна

Скриншот комментариев

К слову, Джамала очаровала курортным фотосетом с мужем и сыном и показала, как отдыхает в Шарм-эль-Шейхе с самыми близкими и любимыми.