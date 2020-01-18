ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 18.01.2020 - 20:07
Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица вместе с мужем и сыночком показала фото на отдыхе в Египте

Популярная украинская певица Джамала, которая недавно похвасталась ярким курортным образом, наслаждается отдыхом в солнечном Египте вместе со своим мужем и сыном. Артистка опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram.

Певица также порассуждала на тему, возможен ли отдых втроем. Она написала, что однозначного ответа на третий день отдыха у нее нет. Джамала подчеркнула, что этот первый раз, когда они втроем отправились на отдых. До этого они ездили либо вдвоем с мужем, либо всей большой семьей.

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Сейчас у меня включилась какая-то дополнительная скорость и еще более повышенное внимание. Повсюду новая опасность - столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомые... Долго могу продолжать список, ведь кругом новые неизведанные локации", - написала Джамала.

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Она также рассказала о том, что взяла с собой в поездку книги и композиторский набор, но до сих пор ничего не открывала, потому что не было на это времени.

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Благодарю за каждый миг Всевышнего! Вот бы чуть больше сна, хотя... О чем это я? У нас тут восточные сказки", - отметила певица.

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети также прокомментировали фото певицы.

  • Какие хорошие;
  • Отличного отдыха, солнышки!
  • Милый ребенок, прекрасная семья;
  • Как это классно, у меня нет слов;
  • Наслаждайтесь моментом пока Эмир маленький, дети так быстро растут.

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Скриншоты из Instagram

Напомним, что Джамала оценила фигуру Нади Дорофеевой в купальнике и заявила, что "ей нужна такая попа".

Веселые и счасливые: Джамала покорила трепетным семейным рождественским фотосетом Постоянно о нем думаю: Джамала и Дорофеева сделали неожиданное признание
Новости Украины Джамалашоубиз
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь