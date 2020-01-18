Восточные сказки: Джамала очаровала сеть яркими фото с отдыха с мужем и сыном

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица вместе с мужем и сыночком показала фото на отдыхе в Египте

Популярная украинская певица Джамала, которая недавно похвасталась ярким курортным образом, наслаждается отдыхом в солнечном Египте вместе со своим мужем и сыном. Артистка опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram.

Певица также порассуждала на тему, возможен ли отдых втроем. Она написала, что однозначного ответа на третий день отдыха у нее нет. Джамала подчеркнула, что этот первый раз, когда они втроем отправились на отдых. До этого они ездили либо вдвоем с мужем, либо всей большой семьей.

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Сейчас у меня включилась какая-то дополнительная скорость и еще более повышенное внимание. Повсюду новая опасность - столы, углы, двери, песок, волны, косточки в фруктах, насекомые... Долго могу продолжать список, ведь кругом новые неизведанные локации", - написала Джамала.

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Она также рассказала о том, что взяла с собой в поездку книги и композиторский набор, но до сих пор ничего не открывала, потому что не было на это времени.

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Благодарю за каждый миг Всевышнего! Вот бы чуть больше сна, хотя... О чем это я? У нас тут восточные сказки", - отметила певица.

Джамала на отдыхе в Египте с семьей (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Пользователи сети также прокомментировали фото певицы.

Какие хорошие;

Отличного отдыха, солнышки!

Милый ребенок, прекрасная семья;

Как это классно, у меня нет слов;

Наслаждайтесь моментом пока Эмир маленький, дети так быстро растут.

Скриншоты из Instagram

Напомним, что Джамала оценила фигуру Нади Дорофеевой в купальнике и заявила, что "ей нужна такая попа".