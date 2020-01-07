Веселые и счасливые: Джамала покорила трепетным семейным рождественским фотосетом

Певица показала трогательные "живые" фото с самыми любимыми
Джамала признается, что Новый Год ассоциирует с весельем и шумной компанией, тогда как религиозные праздники предпочитает проводить в кругу семье. Певица недавно организовала семейный фотосет, для которого позировал вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и подросшим сыночком Эмир-Рахманом. Мальчик чувствовал себя в кадре как рыба в воде, а его мама смотрела на малыша счастливыми и полными гордости глазами. Результатами душевного фотосета у елки она поделилась на странице в Instagram.
На кадрах артистку можно увидеть с трендовом брючном костюме в крупную клетку от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Ее волосы гладко уложены, макияж - нежный и не броский с акцентом на выразительные глаза.
Джамала позирует в обнимку с мужем, с умилением наблюдает за сыночком-непоседой, с лица которого не сходит счастливая улыбка.
Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"З Різдвом всіх, хто святкує!" - оставила лаконичную подпись под семейным фотосетом звезда.
Наполненные любовью и счастьем кадры не могли оставить равнодушными поклонников певицы. Они отметили, что у сыночка Джамалы мамины глаза.
Скриншот комментариев
Кстати, ранее Джамала уже публиковала похожий фотосет в тех же праздничных интерьерах, только тогда ее сыночек был облачен в костюм маленького Санты.