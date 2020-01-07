ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Веселые и счасливые: Джамала покорила трепетным семейным рождественским фотосетом

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.01.2020 - 17:35
Веселые и счасливые: Джамала покорила трепетным семейным рождественским фотосетом
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица показала трогательные "живые" фото с самыми любимыми

Джамала признается, что Новый Год ассоциирует с весельем и шумной компанией, тогда как религиозные праздники предпочитает проводить в кругу семье. Певица недавно организовала семейный фотосет, для которого позировал вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и подросшим сыночком Эмир-Рахманом. Мальчик чувствовал себя в кадре как рыба в воде, а его мама смотрела на малыша счастливыми и полными гордости глазами. Результатами душевного фотосета у елки она поделилась на странице в Instagram.

На кадрах артистку можно увидеть с трендовом брючном костюме в крупную клетку от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Ее волосы гладко уложены, макияж - нежный и не броский с акцентом на выразительные глаза.

Джамала позирует в обнимку с мужем, с умилением наблюдает за сыночком-непоседой, с лица которого не сходит счастливая улыбка.

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"З Різдвом всіх, хто святкує!" - оставила лаконичную подпись под семейным фотосетом звезда.

Наполненные любовью и счастьем кадры не могли оставить равнодушными поклонников певицы. Они отметили, что у сыночка Джамалы мамины глаза.

  • Прекрасні!
  • Дуже гарна родина
  • Какие милые
  • Какие вы чудесные. С Рождеством, дорогие
  • Які ви гарні
  • Сынок у вас такой забавный
  • Який ваш син красивий
  • А очі мамині у синочка!
  • З Різдвом. Чудова родина

Скриншот комментариев

Кстати, ранее Джамала уже публиковала похожий фотосет в тех же праздничных интерьерах, только тогда ее сыночек был облачен в костюм маленького Санты.

Нежная и таинственная: Джамала в прозрачной блузке заворожила чувственными фото Это счастье: Джамала рассекретила, как называет ее маленький сыночек
Новости Украины Джамала
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь