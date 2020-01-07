Веселые и счасливые: Джамала покорила трепетным семейным рождественским фотосетом

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Певица показала трогательные "живые" фото с самыми любимыми

Джамала признается, что Новый Год ассоциирует с весельем и шумной компанией, тогда как религиозные праздники предпочитает проводить в кругу семье. Певица недавно организовала семейный фотосет, для которого позировал вместе с мужем Бекиром Сулеймановым и подросшим сыночком Эмир-Рахманом. Мальчик чувствовал себя в кадре как рыба в воде, а его мама смотрела на малыша счастливыми и полными гордости глазами. Результатами душевного фотосета у елки она поделилась на странице в Instagram.

На кадрах артистку можно увидеть с трендовом брючном костюме в крупную клетку от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой. Ее волосы гладко уложены, макияж - нежный и не броский с акцентом на выразительные глаза.

Джамала позирует в обнимку с мужем, с умилением наблюдает за сыночком-непоседой, с лица которого не сходит счастливая улыбка.

Джамала с мужем и сыном (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"З Різдвом всіх, хто святкує!" - оставила лаконичную подпись под семейным фотосетом звезда.

Наполненные любовью и счастьем кадры не могли оставить равнодушными поклонников певицы. Они отметили, что у сыночка Джамалы мамины глаза.

Прекрасні!

Дуже гарна родина

Какие милые

Какие вы чудесные. С Рождеством, дорогие

Які ви гарні

Сынок у вас такой забавный

Який ваш син красивий

А очі мамині у синочка!

З Різдвом. Чудова родина

Скриншот комментариев

Кстати, ранее Джамала уже публиковала похожий фотосет в тех же праздничных интерьерах, только тогда ее сыночек был облачен в костюм маленького Санты.