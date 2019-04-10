Отдых в Дубае удался: MARUV восхищает фигурой в нижнем белье (фото)

MARUV (Анна Корсун) продолжает нежиться под теплым солнцем Дубая, куда совсем недавно улетела на отдых вместе со своим супругом – Александр Корсун. Отметим, что скандальная украинская исполнительница пока что не спешит публиковать кадры из отдыха на своей instagram-страничке, зато активно делится яркими моментами в разделе сториз. Именно здесь и появилось пикантное фото Ани.

Так, MARUV в своем стиле – девушка не забывает "добавлять огня": фото в купальниках обязательно. А недавно Корсун раздразнила черно-белым снимком из своего номера.

Певица позирует на фоне окна в соблазнительной позе. При этом на MARUV только нижнее белье. Корсун продемонстрировала также свою подтянутую спортивную фигуру.

Соблазнительная MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)

На других фото запечатлены эмоциональные моменты с отдыха вместе с мужем и подругой.

Анна Корсун с мужем Александром м подругой Татьяной (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, что скандальную известность MARUV в последнее время принесло ее участие в Нацотборе на Евровидение 2019, победа в нем и последующий отказ представлять Украину в Тель-Авиве. Исполнительница обосновала это решение чрезмерными условиями, которые ей якобы выдвинул организатор конкурса со стороны Украины - Национальная общественная телерадиокомпания Украины.

При этом после отказа MARUV, похоже, ни о чем не сожалеет. Певица даже осмелилась выступить в эфирах российских радиокомпаний. Кроме того, буквально на прошлой неделе Анна Корсун показала наконец клип на песню Siren Song, с которой и принимала участие в Нацотборе. И следует отметить, что видеоработа получилась под грифом "18+". В кадре появляются "кровавые" сцены.

Также в день презентации свою пародию на песню Siren Song и ситуацию вокруг Евровидения 2019 в целом выпустил ведущий Владимир Остапчук. В целом, пародия получилось забавной.