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Откровенная MARUV показала, как расслабляется с мужем в Дубае (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.04.2019 - 13:28
Откровенная MARUV показала, как расслабляется с мужем в Дубае (фото)
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Мария Бондаренко
Редактор ленты новостей LITE

Анна Корсун также опубликовала редкий кадр с мужем

MARUV (Анна Корсун) решила отдохнуть и отпраздновать свое новое творческое достижение. Отметим, что всего несколько дней назад, 5 апреля, скандальная исполнительница презентовала поклонникам долгожданный и очень провокационный клип на песню Siren Song, с которой она должна была бы представлять Украину на Евровидении 2019. Но, как известно, ситуация с Нацотборами в этом году закончилась громкими скандалами. И в итоге, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе.

Как бы та ни было, MARUV по этому поводу не расстраивается. После скандала ее популярность только выросла, как и интерес к песне. Буквально в день выхода экстремально откровенного клипа пародию на песню Siren Song выпустил украинский ведущий и блогер Владимир Остапчук, забавно обыграв ситуацию вокруг Евровидение 2019.  

После презентации клипа MARUV отправилась в Дубай! При этом пока что певица не спешит описывать детали своей поездки. Только публикует время от времени фото и короткие видео в разделе сториз на своей instagram-страничке. Но и этого пока что достаточно.

Анна Корсун в Дубае

Анна Корсун в Дубае (фото: instagram.com/maruvofficial)

Так, Анна Корсун показа шикарные виды, судя по всему, из окна своего отельного номера. Видим огромное колесо обозрения "Глаз Дубая", строительство которого уже почти завершено. Помпезное открытые обещает состояться в средине 2019 года.

На другом снимке MARUV демонстрирует подтянутую фигуру, только вот в закрытом купальнике с цветочным принтом. Девушка позирует на фоне бассейна от отеля.

Позже певица опубликовала снимок во время вечерней прогулки по реке.

А также фото со своим мужем – Александром Корсуном.

Марув с мужем

Анна Корсун и ее муж Александр Корсун (фото: instagram.com/maruvofficial)

Откровенная MARUV показала, как расслабляется с мужем в Дубае (фото)

Откровенная MARUV показала, как расслабляется с мужем в Дубае (фото)

Анна Корсун в Дубае (фото: instagram.com/maruvofficial)

Напомним, ранее MARUV взбудоражила фанов "горячим" фотосетом. Поклонники назвали ее "горячей конфетко". 

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