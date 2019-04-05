"Ногу облизать": Владимир Остапчук спародировал MARUV с песней Siren Song (видео)

Коллаж: пресс-служба

Поклонники Остапчука отметили, что он может отправиться на Евровидение 2019

Владимир Остапчук порадовал фанов новой забавной пародией. На этот раз "под раздачу" попала скандальная MARUV со свим новым хитом Siren Song. Кстати, буквально сегодня, 5 апреля, певица наконец презентовала клип на нашумевшую песню. Видеоработа получилась, как обычно, провокационной.

Что касается ведущего Остапчука, то кроме проведения различных мероприятий в Украине, он мастерски подшучивает над самыми обсуждаемыми темами в сети, приправляя все долей иронии. В пародиях Остапчука важны не только слова, но и символический визуальный ряд.

История, которая показана в видео, касается непростой ситуации, которая сложилась с певицей MARUV во время Нацотбора на Евровидение 2019. По сюжету, Владимиру Остапчуку снится страшный сон: за неимением кандидата, единственным, кто может представить Украину на песенном конкурсе становится именно он. Агенты "Отдела по борьбе с Евровидением" заявляются к артисту домой и добровольно-принудительно вынуждают представить страну на песенном конкурсе. Комичность ситуации состоит в том, что Остапчук должен выступить в роли самой MARUV, сохраняя ее стиль "интеллигентной провокации", дабы зритель не заметил подмены.

Вова Остапчук — Еurovision Сон (пародия MARUV — Siren Song)

"Я принимаю музыкальный вызов на песню Марув #sirensong Я верю, что каждый из вас должен увидеть наши Bang дебаты и оценить, что круче - оригинал или пародия. Пусть ваши лайки и комменты нас рассудят. Никаких стадионов, собираемся на моем канале. Youtube, так YouTube. Даю на просмотр 24 часа. Поглянь... те", – иронично написал Остапчук в своем Instagram-аккаунте.

Поклонники творчества Остапчука уже оставили отзывы на его Youtube-канале:

"Вам тоже кажется, что Остапчук снимает клипы лучше, чем весь наш Украинский кинематограф и половина шоу-биза? Вова, это шедевр!"

"Вова, ваши пародии крутые, продолжайте в том же направлении"

"Вова, давай! В Сердючку сначала тоже не верили, а потом 2 место на Евровидение!﻿"

"Вовка, это лучшее в ленте за неделю. Пожизненные лайки, если будет видео с бекстейджа"

"Сходить нова зірка на небеса українського бізнес, пародії просто жир"

"Это шедевр!!!! Особенно с соседом эпично, проржался! Вот она, настоящая интеллигентная провокация)) Вова, а дуэт с Марув будет?﻿"

"Очень хорошо получилось, посмеялась от души) жду еще пародий﻿"

"Клаасно! Треба продовжувати)﻿"

Напомним, ранее Владимир Остапчук назвал топ-5 самых красивых и фотогеничных мест Украины - отмечаем на карте!

Также до этого Остапчук пожаловался на зависимость молодежи от соцсетей.