"Освятил так освятил": Леся Никитюк позабавила сеть видео с пасхальной службы

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

У Леси не обошлась без приключений даже праздничная служба

Популярная телеведущая Леся Никитюк умеет очаровать и насмешить публику, что и принесло ей народную любовь. В честь светлого праздника Пасхи артистка сходила освятить паски в церковь и даже там умудрилась повеселить народ. На своей странице в Instagram она опубликовала забавное видео, на котором батюшка окропляет ее святой водой.

При этом служитель церкви делает это несколько раз, от души брызгая водой прямо Никитюк в лицо. Та смешно ойкает и говорит "Христос воскрес!".

"Батюшка, ви мене любите, я бачу! Ви на мене підписані в Інстаграмі", - с юмором продолжает телезвезда.

Видео: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Отметим, что Леся пришла на службу в нежно-голубом плаще и черном в горошек платочке на голове, а в руках держала пасхальную корзинку.

Подписчики "богини ламината" пришли в невероятный восторг от ролика, отметив, что Никитюк даже в таком месте смогла их развеселить и довела до слез от смеха, а также советуя ей купить водостойкую тушь.

"Бесплатно змивають мейкап"

"На Пасху в церковь лучше не краситься, это я поняла уже давно. Батюшки видят накрашенные лица и специально побольше водицы святой в лицо"

"Оце полив так полив!!! Прям, свята Леся"

"Зверху мабуть знають що Леся невмивалась"

"Воистину Воскрес!!! Вот это батюшка молодец))"

"Конец макияжу"

"Как всегда! с праздником и оставайся всегда такой мегаприкольной"

"Леся, ти як крашанка освячена!"

"Леся, треба водостійку туш"

"Я тебя обожаю! Смеялась до слез!"

"А нечего краситься в церковь"

"Хорошо что ведро сразу не вылил)))"

"Даже тут ржач))))"

"От души, освятил так освятил)))"

"Прям от души батюшка окропил"

"Це можна переглядати безкінечно!"

Напомним, Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках. Ведущая посетила модный показ в испанской Барселоне.

К слову, Леся Никитюк похвасталась шикарным завтраком в Барселоне, показав изысканные блюда.

А еще Леся Никитюк умилила фото со своим "Куця-Паця" - любимой собачкой Рафиком.