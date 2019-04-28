"Освятив так освятив": Леся Нікітюк потішила мережу відео з великодньої служби

У Лесі не обійшлася без пригод навіть святкова служба
Популярна телеведуча Леся Нікітюк вміє зачарувати і насмішити публіку, що і принесло їй народну любов. На честь світлого свята Великодня артистка сходила освятити паски до церкви і навіть там примудрилася повеселити народ. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала веселе відео, на якому священик окроплює її святою водою.
При цьому служитель церкви робить це кілька разів, від душі бризкаючи водою прямо Нікітюк в обличчя. Та смішно ойкає і каже: "Христос воскрес!".
"Батюшка, ви мене любите, я бачу! Ви на мене підписані в Інстаграмі", - з гумором продовжує телезірка.
Відео: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)
Зазначимо, що Леся прийшла на службу в ніжно-блакитному плащі та чорній в горошок хусточці на голові, а в руках тримала великодній кошик.
Підписники "богині ламінату" прийшли в неймовірний захват від ролика, зазначивши, що Нікітюк навіть у такому місці змогла їх розвеселити і довела до сліз від сміху, а також радячи їй купити водостійку туш.
Нагадаємо, Леся Нікітюк розбурхала зухвалим образом в прозорих брюках. Ведуча відвідала модний показ в іспанській Барселоні.
До речі, Леся Нікітюк похвалилася розкішним сніданком в Барселоні, показавши вишукані страви.
А ще Леся Нікітюк умилила фото зі своїм "Куця-Паця" - улюбленою собачкою Рафіком.