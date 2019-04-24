"Ты же лопнешь": Леся Никитюк разбавила алкоголем сытный завтрак в Барселоне

Леся Никитюк

Фаны Никитюк удивились порциями ее завтрака

Леся Никитюк похвасталась своим поклонникам новой весьма неожиданной поездкой. Так, буквально вечером 23 апреля стало известно, что телеведущая отправилась в Барселону – столицу автономной области Каталония. Никитюк, которая особенно полюбила раздел сториз в instagram уже успела сделать серию видео из магазина дьюти-фри, пройтись по ночной Барселоне, а также показать своей более чем сытный завтрак по-испански.

Так, Леся Никитюк опубликовала яркое фото, на котором сидит за столиком на улице на территории отеля, в котором остановилась. При этом столик буквально полностью заставлен различными блюдами и деликатесами: хамон, рыбка, бутерброды и т.д. Более того, свое утро Никитюк начала с алкоголя, а именно – бокала аперитива апероль.

Следует отметить, что фото получилось очень светлое и солнечное. Ведущая смотрит не в камеру, а на небо, ее лицо озаряют лучи солнца.

"Hello Barcelona! Хелоу Иберико! #лесяникитюк #барселона2019" – подписала свой снимок Леся, сопроводив его хештегами.

Леся Никитюк и ее завтрак в Барселоне

При этом телеведущая отметила, что прилетела в испанский город не просто так. Никитюк посоветовала своим поклонникам набраться терпения и ждать от нее обновлений.

Подписчики же Никитюк поспешили прокомментировать ее новое фото. Многие отметили, что завтрак у их любимицы получился сытный:

Апероль на завтрак - залог хорошего дня!

Леся, ты лопнешь))

Солнышко светит в глаза, а нееет, это Лесичка излучает свет)

Деточка, ты же лопнеш))

А Леся все хомячит!

Леся и вкусняшки)

Обжора))

Тарелка сосисок, серьёзно? Там же столько всего вкусного!

Так тримати. Настрій хороший, сонечко світить і головне - смачний сніданок в гарному місті!

Лесы, ты на диете, прекращай себя дразнить)

Леся, ти ж постувала!)

Леся, як завжди Красуня!

Леся Никитюк в Барселоне

Напомним, ранее Леся Никитюк умилила фото со своим "Куця-Паця". Телеведущая опубликовала фото с собачкой.

А до этого Никитюк показала пикантное "постельное" фото. При этом телеведущая сделала стильную прическу.