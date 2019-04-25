"Попа огонь": Леся Никитюк взбудоражила дерзким образом в прозрачных брюках

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведущая блистала на модном показе в Барселоне

Леся Никитюк, которая недавно поразила пользователей сети своим весьма обильным завтраком в испанской Барселоне, рассказала и показала, зачем же она отправилась в столицу Каталонии. Как оказалось, телеведущая побывала на показе новой коллекции украинского бренда Millanova. Свой образ она показала в Instagram, и надо заметить, что он вызвал настоящий фурор среди подписчиков!

И неудивительно, ведь Леся отправилась на шоу в черной блузке с одним открытым плечом и практически полностью прозрачных брюках. На фото "богиня ламината" позировала на солнечной улице, продемонстрировав также аппетитный вид сзади.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Фантастическое шоу от Milla Nova и Lorenzo Rossi. Как вам мой образ?"– кокетливо поинтересовалась Никитюк.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Фолловеры ожидаемо пришли в восторг от такого дерзкого наряда - хотя некоторые и отметили, что образ вышел слишком уж откровенный. К слову, некоторые пользователи сети считают, что под прозрачным слоем ткани есть еще один телесного цвета.

"Наче забула вдягти штани"

"Наряд просто огонь"

"Дуже відверто"

"Відверто сексуальна блондинка"

"Попа огонь, но очень открытый наряд"

"Брюки-бомба"

"Почему голая? Там же видно что есть штаны под сеткой... Класс"

"Красивые брюки"

"Штанишки отпад! Стильно и необычно. Мне оччч нравится"

"Барселона в обмороці))) таких штанят вони ще не бачили"

"Леська, зараза гарна!!!"

К слову, Леся не единственная из украинских звезд блистала в тот вечер на красочном шоу. На показе также побывали Даша Астафьева и Мишель Андраде. Совместным фото трех украинских красоток Даша поделилась на своей странице в Instagram. Отметим, что часть ее наряда тоже была прозрачной - только на этот раз блузка, так что певица сверкала красивым черным бюстгальтером.

Фото: (instagram.com/da_astafieva)

"Незабываемый красивый показ... спасибо большое за ваш талант и замечательную команду. Обожаю эти три дня", - поделилась артистка впечатлениями.

Она также показала совместное фото с Катей Осадчей, которая не преминула посетить яркое шоу и пообщаться с гостями и участниками.

Фото: Даша Астафьева и Катя Осадчая (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее Леся Никитюк умилила фото со своим "Куця-Паця". Телеведущая опубликовала фото с любимой собакой Рафиком.

А до этого Леся Никитюк показала пикантное "постельное" фото. При этом телеведущая сделала стильную прическу.