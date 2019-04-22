Как вы похожи: Леся Никитюк умилила фото со своим "Куця-Паця"

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая провела очередную съемку с домашним любимчиком

Леся Никитюк – не только известная телеведущая, но и не менее активная инста-блогер (у Леси уже около 3 млн подписчиков). Ведущая "Нового канала" активно показывает поклонников каждый свой шаг, особенно Никитюк приглянулись возможности раздела сториз в instagram. Помимо новых образов и забавных съемочных моментов, Никитюк также активно постит фото и видео со своим домашним любимчиком – маленькой собачкой по кличке Рафик.

Не стало исключением и одно из последних фото. Так, Леся Никитюк держит на руках Рафика. Собачка при этом забавно позирует.

В подписи к снимку телеведущая поспешила засыпать любимчика милыми прозвищами:

"Куця-Паця) #песДруг #РафикШмафик #Рафаелло"

Леся Никитюк со своим домашним питомцем Рафиком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Однако забавно другое. Так, поклонники Леси поспешили отметить, что телеведущая даже чем-то похожа со своим любимчиком. Некоторые заметили: не просто так говорят, что собачки похожи на хозяев.

"Правильно говорят, что собаки на своих хозяев похожи))"

"Не только собаки) часто и кошки тоже похожи на хозяев"

"Вы похожи))"

"Как Вы так похожи!"

"Боже, какой он милый"

"Одне лице))"

"Друзья на веки"

"Леся, краще б ви назвали вашу собаку Куця-Пуця"

"Такие лялички"

"Боже, який класний!!! Зацілувала б такого красеня смішнючого!!"

"Очень милое фото"

"Тут схожа на Мерьєм Узерлі (Хюрем)"

"На кого такими влюбленными глазами Раф смотрит?Кто за камерой?"

"Леся, Ви з роками розквітаєте, стаєте красивішою і красивішою"

Леся Никитюк с любимчиком (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, ранее Леся Никитюк показала пикантное "постельное" фото. При этом телеведущая сделала стильную прическу.

А до этого Никитюк удивила "королевским" образом. Телеведущая примерила высокий парик прошлых веков, из-за чего ее назвали "шальной императрицей".