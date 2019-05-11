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Осторожно, горячо! Полуобнаженная Седокова взволновала сеть пикантным фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.05.2019 - 18:29
Осторожно, горячо! Полуобнаженная Седокова взволновала сеть пикантным фото
Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

Певица позировала в чулках и нижнем белье

Анна Седокова вновь взялась за старое и решила побаловать своих поклонников новым откровенным снимком. На своей странице в Instagram она опубликовала пикантное фото, которое вызвало настоящий фурор в сети и бурные обсуждения в комментариях. Певица гордится своей аппетитной фигурой и считает, что нет ничего плохого в том, чтобы ее демонстрировать - даже матери троих детей.

На снимке Анна позирует в соблазнительной позе, согнув одну ногу. При этом на артистке лишь сексуальное красное нижнее белье и чулки того же цвета. На плечи она набросила черный плащ и томно смотрит в объектив. Свои длинные волосы исполнительницы собрала в объемную гульку.

Седокова сопроводила публикацию строчками из песни рэпера Басты "Без тебя".

Осторожно, горячо! Полуобнаженная Седокова взволновала сеть пикантным фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Говорят, все дороги ведут в храм.
Говорят, храм – это свет во тьме.
Но видимо, я молюсь не тем богам -
Потому, что мои дороги ведут к тебе...

Песня @bastaakanoggano и @dvoretskaya23 в твоих наушниках. Вечные самолеты и расстояния. И фотография, сделанная просто на телефон. . Захотелось выложить, хотя обещала себе этого не делать. Хотя я многое себе обещала ..." - написала певица.

Фолловеры оценили "горячее" фото артистки и засыпали ее восторженными комментариями.

  • "Девушка огонь и не слушайте, что говорят другие"
  • "Просто шикарная"
  • "Умопомрачительная"
  • "А мне кажется, что вы пример для многих девушек. Особенно в плане красивого тела, счастливой семьи. Я вами горжусь"
  • "Анна, спасибо Тебе за то, что пропагандируешь здоровый образ жизни, здоровую женственную фигуру!!! А то достали эти анорексичные девушки с одинаковым макияжем!!!"
  • "Красивая"
  • "Какая шикарная женщина"
  • "Анечка, очень красивая фотография, огонь (Я вообще когда пролистывала, подумала Джей Ло)"
  • "Уххх. Какая женщина. Просто идеал"

Напомним, ранее Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми. Певица наконец-то провела время с младшей дочкой Моникой, которая живет с отцом в США.

Мы также сообщали, что Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика. 

К слову, обольстительная Анна Седокова сверкнула пышной грудью на "горячем" фото.

MARUV в полупрозрачном белье показала аппетитные формы (видео) "Правила придумали слабаки": Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми
Новости Украины Анна Седоковапевец
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