"Правила придумали слабаки": Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми

Фото: Анна Седокова с детьми (instagram.com/annasedokova)

Певица весело проводит время с дочерьми и сыном в Турции

Анна Седокова последнее время активно снимала клип на свою новую песню - гимн современных мамочек "Я же мать", ради которого даже кардинально сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет. После чего певица решила, что пора и отдохнуть и отправилась к морю вместе с друзьями и всеми своими детьми - дочерьми Алиной и Моникой и сыном Гектором.

На своей странице в Instagram артистка рассказала о том, как они проводят время в Турции, а также поделилась милым и забавным видео с двухлетним Гектором. В ролике малыш с упоением топает по луже, не обращая внимания на мамины вопросы, а в конце еще и ручками туда залез.

"Отдых с тремя детьми это великолепно и не спорьте со мной #ЯЖЕМАТЬ! Ресторан рядом с бассейном обречен на вброс в него всего, что Гектор увидит! Машинки, шлепанцы Мо, столовые приборы, но мы справились! У отеля самая большая детская территория, которую я видела!!!! А поверьте, я была много где!!! Какое-то невероятное количество детских бассейнов, клубов и сцен! Круто! Но пока мы нашли лужу и только я отвернулась на секундочку, Гека уже был в ней. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника - ангел )) Сегодня мое утро началось с признания в Любви - "Я так тебя люблю, Мамочка. Ты еще чуть поспи, а я что-то посмотрю")))) Ладно, мы побежали на пляж! Хороших выходных. Кто где?" - поделилась Седокова.

Видео: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)

Отметим, что подобный отдых - нечастое событие, поскольку младшая дочь артистки, 8-летняя Моника живет в США вместе с отцом. Более того, по решению суда мама девочки не имеет права привозить ее в Россию, а также выкладывать фото и видео с ней в соцсетях.

Видимо, на старшую сестру запрет не распространяется - Алина на своей страничке поделилась фото с отдыха, а также забавным видео, на котором она с мамой и сестрой танцует на мягком пляжном диване под заводную песню.

Фото: дочь Анны Седоковой Алина Белькевич (instagram.com/lalina_one)

"Приветики. Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо", - написала 14-летняя дочка Седоковой.

Фото: Анна Седокова с дочерьми Алиной и Моникой (instagram.com/lalina_one)

Поклонники порадовались, что Анне удалось выбраться отдохнуть со всеми детьми и оставили множество умиленных отзывов.

"Моника! Анечка, так душа радуется за тебя, это прекрасно, что ты сейчас со всеми своими ангелочками, радуюсь за тебя больше, чем ты сама"

"Маленький мужчина!"

"Вы чудесная женщина и мать. Дай Бог Вам счастья и здоровья вашей семье"

"Чудо чудное!!!!"

"Анна крутая) такая и должна быть мама. Легкая веселая и любящая. А не заваленная горой проблем"

"Какие вы лапочки"

"Какие у Вас прекрасные детки"

"Супермать!"

"Анечка, вы прекрасная мать, и я очень рада, что вы сейчас все вместе, это время бесценно)))"

"Боже, как мы давно ее не видели! Какая уже взрослая Моника"

"Какие вы классные все! Моничка наконец-то"

"Монечка, какая большая, красотки"

"Здорово молодцы, детки всегда должны быть с мамой"

"Я счастлива за вас. Моника наверное безумно рада"

Напомним, ранее Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика.

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