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"Правила придумали слабаки": Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми

Lite » Новости шоу-бизнеса 03.05.2019 - 12:44
"Правила придумали слабаки": Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми
Фото: Анна Седокова с детьми (instagram.com/annasedokova)

Певица весело проводит время с дочерьми и сыном в Турции

Анна Седокова последнее время активно снимала клип на свою новую песню - гимн современных мамочек "Я же мать", ради которого даже кардинально сменила имидж и перекрасила волосы в розовый цвет. После чего певица решила, что пора и отдохнуть и отправилась к морю вместе с друзьями и всеми своими детьми - дочерьми Алиной и Моникой и сыном Гектором.

На своей странице в Instagram артистка рассказала о том, как они проводят время в Турции, а также поделилась милым и забавным видео с двухлетним Гектором. В ролике малыш с упоением топает по луже, не обращая внимания на мамины вопросы, а в конце еще и ручками туда залез.

"Отдых с тремя детьми это великолепно и не спорьте со мной #ЯЖЕМАТЬ! Ресторан рядом с бассейном обречен на вброс в него всего, что Гектор увидит! Машинки, шлепанцы Мо, столовые приборы, но мы справились! У отеля самая большая детская территория, которую я видела!!!! А поверьте, я была много где!!! Какое-то невероятное количество детских бассейнов, клубов и сцен! Круто! Но пока мы нашли лужу и только я отвернулась на секундочку, Гека уже был в ней. Алина уже нарушила все правила вождения нашего гольфкара. Правила придумали слабаки! А Моника... Моника - ангел )) Сегодня мое утро началось с признания в Любви - "Я так тебя люблю, Мамочка. Ты еще чуть поспи, а я что-то посмотрю")))) Ладно, мы побежали на пляж! Хороших выходных. Кто где?"  - поделилась Седокова.

Видео: Анна Седокова показала сына Гектора (instagram.com/annasedokova)

Отметим, что подобный отдых - нечастое событие, поскольку младшая дочь артистки, 8-летняя Моника живет в США вместе с отцом. Более того, по решению суда мама девочки не имеет права привозить ее в Россию, а также выкладывать фото и видео с ней в соцсетях.

Видимо, на старшую сестру запрет не распространяется - Алина на своей страничке поделилась фото с отдыха, а также забавным видео, на котором она с мамой и сестрой танцует на мягком пляжном диване под заводную песню.

&quot;Правила придумали слабаки&quot;: Анна Седокова рассказала об отдыхе с тремя детьми

Фото: дочь Анны Седоковой Алина Белькевич (instagram.com/lalina_one)

"Приветики. Наконец-то, мы все вместе и нам нереально хорошо",  - написала 14-летняя дочка Седоковой.

Фото: Анна Седокова с дочерьми Алиной и Моникой (instagram.com/lalina_one)

Поклонники порадовались, что Анне удалось выбраться отдохнуть со всеми детьми и оставили множество умиленных отзывов.

  • "Моника! Анечка, так душа радуется за тебя, это прекрасно, что ты сейчас со всеми своими ангелочками, радуюсь за тебя больше, чем ты сама"
  • "Маленький мужчина!"
  • "Вы чудесная женщина и мать. Дай Бог Вам счастья и здоровья вашей семье"
  • "Чудо чудное!!!!"
  • "Анна крутая) такая и должна быть мама. Легкая веселая и любящая. А не заваленная горой проблем"
  • "Какие вы лапочки"
  • "Какие у Вас прекрасные детки"
  • "Супермать!"
  • "Анечка, вы прекрасная мать, и я очень рада, что вы сейчас все вместе, это время бесценно)))"
  • "Боже, как мы давно ее не видели! Какая уже взрослая Моника"
  • "Какие вы классные все! Моничка наконец-то"
  • "Монечка, какая большая, красотки"
  • "Здорово молодцы, детки всегда должны быть с мамой"
  • "Я счастлива за вас. Моника наверное безумно рада"

Напомним, ранее Анна Седокова с дочкой Алиной "зажгли" под песню Монатика. 

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