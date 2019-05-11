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Обережно, гаряче! Напівоголена Сєдокова схвилювала мережу пікантним фото

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.05.2019 - 18:29
Обережно, гаряче! Напівоголена Сєдокова схвилювала мережу пікантним фото
Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка позувала у панчохах і нижній білизні

Анна Сєдокова знову взялася за старе і вирішила побалувати своїх шанувальників новим відвертим знімком. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пікантне фото, яке викликало справжній фурор в мережі і бурхливі обговорення в коментарях. Співачка пишається своєю апетитною фігурою і вважає, що немає нічого поганого в тому, щоб її демонструвати - навіть матері трьох дітей.

На знімку Анна позує в спокусливій позі, зігнувши одну ногу. При цьому на артистці лише сексуальна червона нижня білизна та панчохи того ж кольору. На плечі вона накинула чорний плащ і млосно дивиться в об'єктив. Своє довге волосся виконавиця зібрала в об'ємну гульку.

Сєдокова супроводила публікацію рядками з пісні репера Басти "Без тебе".

Обережно, гаряче! Напівоголена Сєдокова схвилювала мережу пікантним фото

Фото: Анна Седокова (instagram.com/annasedokova)

"Кажуть, що всі дороги ведуть до храму.
Кажуть, храм – це світло у темряві.
Але мабуть, я молюся не тим богам -
Тому, що мої дороги ведуть до тебе...

Пісня @bastaakanoggano і @dvoretskaya23 в твоїх навушниках. Вічні літаки і відстані. І фотографія, зроблена просто на телефон. . Захотілося викласти, хоча обіцяла собі цього не робити. Хоча я багато чого собі обіцяла ..." - написала співачка.

Фолловери оцінили "гаряче" фото артистки і засипали її захопленими коментарями.

  • "Дівчина вогонь і не слухайте, що кажуть інші"
  • "Просто шикарна"
  • "Запаморочлива"
  • "А мені здається, що ви приклад для багатьох дівчат. Особливо в плані красивого тіла, щасливої сім'ї. Я вами пишаюся"
  • "Анна, дякую Тобі за те, що пропагуєш здоровий спосіб життя, здорову жіночну фігуру!!! А то дістали ці анорексичні дівчата з однаковим макіяжем!!!"
  • "Красива"
  • "Яка шикарна жінка"
  • "Ганнуся, дуже красива фотографія, вогонь (Я взагалі коли пролистувала, подумала Джей Ло)"
  • "Уххх. Яка жінка. Просто ідеал"

Нагадаємо, раніше Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми. Співачка нарешті провела час з молодшою дочкою Монікою, яка живе з батьком в США.

Ми також повідомляли, що Анна Сєдокова з донькою Аліною "запалили" під пісню Монатіка.

До речі, зваблива Анна Сєдокова блиснула пишними грудьми на "гарячому" фото.

MARUV у напівпрозорій білизні показала апетитні форми (відео) "Правила придумали слабаки": Анна Сєдокова розповіла про відпочинок з трьома дітьми
Новини України Ганна Сєдоковапевец
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