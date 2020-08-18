Остановись, мгновенье! Катя Осадчая сверкнула загорелыми ножками и напомнила о важном

Катя Осадчая умеет наслаждаться жизнью – ведущая живет в моменте и находит позитив во всем, особенно если дело касается путешествий и изучения новых горизонтов. Она с удовольствием открывала для себя красоты Киевской области, пока воздушное сообщения между Украиной и другими странами не возобновилось. И тогда вместе с мужем и сыновьями теледива отправилась в гостеприимную Турцию, где успела вдоволь накупаться и приобрести бронзовый красивый загар. Катя старается не упускать ни минуты и получает удовольствие от каждого прожитого дня, тем более календарного лета осталось совсем мало, о чем она и напоминала своим поклонникам.

Катя нарядилась в свободные льняные белые шорты-бермуды, а легкая рубашка, завязанная в узел под грудью стала прекрасным дополнение к летнему образу ведущей. На ногах – удобные белоснежные лоферы. К слову, поклонники Кати заметили, что в повседневной жизни она предпочитает практичную обувь на низком ходу.

Буйство красок и сочной зелени на снимке делает его живым и динамичным, а пробивающийся луч закатного солнца добавил еще большей атмосферности летнему кадру.

Катя Осадчая делится летним солнечным кадром (фото: instagram.com/kosadcha)

"Ще трохи літа! Два тижні літа попередуает", - напоминала Катя о быстротечности времени.

Поклонники ведущей разделили ее мнение о краткосрочности теплого времени года, а также оставили комплименты для нее.

Самая лучшая!

Дуже красива

Как всегда ждешь ждешь лета, а оно пролетает

Ви завжди в цьому взутти,мабуть зручно,на іфото

Остановись,Мгновение,ти прекрасно

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее загорелые Катя Осадчая и Юрий Горбунов поделились счастливым совместным фото.