Милые и загорелые: Катя Осадчая и Юрий Горбунов очаровали романтическим фото

Катя Осадчая и Юрий Горбунов (фото: instagram.com/kosadcha)

Звездная пара наслаждается летними днями и обществом друг друга

Катя Осадчая и ее муж Юрий Горбунов недавно вернулись из Турции, где на славу отдохнули на морском побережье вместе с сыночком Иваном и сыном ведущей Ильей. Супруги наслаждаются последними неделями лета и обществом друг друга, не стесняясь демонстрировать нежные чувства на публику.

Горбунов поделился в сети нежным романтическим селфи с любимой женой. На снимке Катя запечалена в желтом платье с оборками и цветочным принтом, а Юрий - в фиолетовой футболке. Телеведущая собрала волосы назад, а на лице сделала легкий макияж.

Звездная пара демонстрирует на камеру красивый золотистый загар и милые улыбки. Осадчая трогательно обнимает мужа.

Катя и Юрий умилили нежными чувствами на романтическом фото (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

"Хорошего всем воскресенья! Лето продолжается!", – подписал нежный кадр Горбунов.

Пользователи сети оставили этой чудесной паре много теплых отзывов в комментариях.

вы такие хорошие,позитивные! Будьте счастливы

Гарна пара, так тримати

Обожнюю вас !!! ЩАСТТЯ ТА КОХАННЯ ВАМ !!!

Які ви класні!

Как приятно смотреть на влюблённых

Ви неймовірні

Очень славная пара! Здоровья Вашей семье, счастья, любви, УДАЧИ!!!!

Такі щирі та справжні

щирі домашні люблячі)

Шикарний захват.Катруся браво!

Очарование

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Катя Осадчая в эффектных брюках с перьями покорила стилем.

Мы также сообщали, что Катя Осадчая с сыночком Иваном поднялась на гору Тахталы в Турции. Она показала захватывающие виды окресностей.