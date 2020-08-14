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Красный лебедь: Катя Осадчая в эффектных брюках с перьями покорила стилем

Пятница 14 августа 2020 09:58
Красный лебедь: Катя Осадчая в эффектных брюках с перьями покорила стилем
Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Lite

Ведущая восхитила ярким образом

Катя Осадчая вернулась из Турции, где отдыхала вместе со своим мужем Юрием Горбуновым и сыновьями – Ильей и Иваном. Ведущая тут же приступила в Киеве к работе и уже успела, по всей видимости, влиться в ритм. Так, ведущая устроила фотосет в одной из киевских студий и появилась перед поклонниками в экстравагантных красных брюках , украшенных снизу страусиными перьями.

Катя дополнила образ белой майкой и стильными шлепанцами. Ее волосы аккуратно уложены сзади в хвост. Катя позирует в профиль. Стоит обратить внимание на надпись на стене. В переводе с английского она гласит: "Мы верим в искусство". "Правда", - призналась в подписи под снимком ведущая.

В комментариях поклонники Кати осыпали ее комплиментами и похвалили особое чувство вкуса и стиля.

Красный лебедь: Катя Осадчая в эффектных брюках с перьями покорила стилем

Катя Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

Такой милый! Спортивная Катя Осадчая умилила совместной йогой с маленьким сыном

  • Вдохновляемся вашим стилем
  • Катя, обожаю ваш стиль
  • Шикарные волосы. Екатерина, здесь вы хороша
  • Катя клас!
  • Краса
  • Красный лебедь

Скриншот комментариев

Напомним, что ранее Катя Осадчая с сыночком Иваном поднялась на гору Тахталы в Турции. Она показала захватывающие виды окресностей.

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Новости Украины Катя Осадчая
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