"Остальные для массовки": украинский певец — главный претендент от России на Евровидение 2019 

Фото: Александр Панайотов (instagram.com/panaiotov)

Украинский певец из Запорожья может перепреть всех своих конкурентов, считают его фанаты

Украинский певец Александр Панайотов имеет все шансы представить Россию на Евровидении 2019 в Израиле, считают его фанаты.

В списке неудачных попыток Александра стать участником песенного европейского конкурса Евровидение — 4 на отборе в России и одна в Украине. Чаще всего Александр занимал второе место, уступая соперникам 1-2 балла (так он в 2008 и 2009 годах проиграл Диме Билану и Светлане Лободе). Однако, певец не спешит опускать руки и его попадание в короткий список претендентов от России — тому подтверждение.

Фото: Чтобы отправить Александра на конкурс фанаты готовы даже подписать петицию (instagram.com/panaiotov)

Фанаты Панайотова изучив список учестников от России (стоит отметить, что в этом году соседняя страна вновь отказалась от открытого национального отбора на Евровидение), состоящий из семи исполнителей, пришли к выводу, что самый сильный вокал у Александра и именно он должен поехать в Израиль от России.

На Instagram-страничке певца подписчики высказались о своих предположениях под фото, которое сам Панайотов подписал эмоджи из пяти звезд.

Скриншот: Комментарии к посту Александра Панайотова (instagram.com/panaiotov)

"Бриллиант!";

"Это намёк, это Лого Евровидение в этом году!";

"Да ну его, это евровидение. Только если Саша сам хочет!";

"Я, кажется, поняла..., Саша, мы "чувствуем, чувствуем тебя"... Что ты волнуешься, что 5 артистов, то есть звёзд. И ты - один из них... И звезда в 2019 - символ...";

"Ооооу!! Брутальненько!!";

"Народ! Давайте составим петицию с требованием отправить Сашу на евровидение!", - написали подписчики под фото певца.

Скриншот: Комментарии к посту Александра Панайотова (instagram.com/panaiotov)

"100% на евро поедет Александр. После двух лет застоя, нужен очень сильный участник. Это либо Лазарев, либо Панайотов, Лазарева не пошлют, стыдно одних и тех же возить. Киркоров будет представлять Александра. Остальные фигурируют для массовки, что бы создать интригу";

"Загадочный красавчик!", - прокомментировали фанаты.

Читайте также о том, что российским правительством была названа самая "справедливая" кандидатура на участие в Евровидении 2019 от России.

Напомним, что мы сообщали, что один из участников украинского Национального отбора на Евровидение 2019 уже определился с конкурсной песней и презентовал ее слушателям.

А также, вы можете ознакомиться с полным списком участников Национального отбора на Евровидение 2019.