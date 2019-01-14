"Решта для масовки": український співак — головний претендент від Росії на Євробачення 2019

Фото: Олександр Панайотов (instagram.com/panaiotov)

Український співак із Запоріжжя може переспівати всіх своїх конкурентів, вважають його фанати

Український співак Олександр Панайотов має всі шанси представити Росію на Євробаченні 2019 в Ізраїлі, вважають його фанати.

У списку невдалих спроб Олександра стати учасником європейського пісенного конкурсу Євробачення — 4 на відборі в Росії і одна в Україні. Найчастіше Олександр займав друге місце, поступаючись суперникам 1-2 бали (так він у 2008 та 2009 роках програв Дімі Білану і Світлані Лободі). Однак, співак не поспішає опускати руки і його потрапляння в короткий список претендентів від Росії — тому підтвердження.

Фото: Щоб відправити Олександра на конкурс фанати готові навіть підписати петицію (instagram.com/panaiotov)

Фанати Панайотова вивчивши список учестников від Росії (варто відзначити, що в цьому році сусідня країна знову відмовилася від відкритого національного відбору на Євробачення), що складається із семи виконавців, прийшли до висновку, що найбсильніший вокал у Олександра і саме він повинен поїхати в Ізраїль від Росії.

На Instagram-сторінці співака підписники висловилися про свої припущення під фото, яке сам Панайотов підписав емоджи з п'яти зірок.

Скріншот: Коментарі до посту Олександра Панайотова (instagram.com/panaiotov)

"Діамант!";

"Це натяк, це Лого Євробачення в цьому році!";

"Та ну його, це євробачення. Тільки якщо Саша сам хоче!";

"Я, здається, зрозуміла..., Саша, ми "відчуваємо, відчуваємо тебе"... Що ти хвилюєшся, що 5 артистів, тобто зірок. І ти - один з них... І зірка в 2019 - символ...";

"Ооооу!! Брутальненько!!";

"Народ! Давайте складемо петицію з вимогою відправити Сашу на Євробачення!", - написали підписники під фото співака.

Скріншот: Коментарі до посту Олександра Панайотова (instagram.com/panaiotov)

"100% на євро поїде Олександр. Після двох років застою, потрібен дуже сильний учасник. Це або Лазарєв, або Панайотов, Лазарєва не пошлють, соромно одних і тих возити. Кіркоров буде представляти Олександра. Інші фігурують для масовки, що б створити інтригу";

"Загадковий красунчик!", - прокоментували фанати.

Читайте також про те, що російським урядом була названа "найсправедливіша" кандидатура на участь в Євробаченні 2019 від Росії.

Нагадаємо, що ми повідомляли, що один з учасників українського Національного відбору на Євробачення 2019 вже визначився з конкурсною піснею і презентував її слухачам.

А також, ви можете ознайомитися з повним списком учасників Національного відбору на Євробачення 2019.