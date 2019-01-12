Евровидение 2019: названа "самая справедливая" кандидатура от России

Фото: Евровидение 2019 (twitter.com/Eurovision)

В Госдуме назвали его "справедливым" кандидатом

В Российской Государственной думе намерены отправить на Евровидение 2019 "самого справедливого кандидата" – Филиппа Киркорова. Об этом говорится на канале 360tv.

Так, причиной столь неординарного решения российские чиновники считают то, что 51-летнему артисту удалось "завоевать" популярность среди молодежи.

"Стали известны кандидаты на участие в "Евровидении‐2019". Нашу страну может представлять вновь взлетевший на волну популярности поп-исполнитель Филипп Киркоров. В Госдуме его кандидатуру назвали самой "справедливой", в этом году 51-летнему исполнителю удалось завоевать бешеную популярность у молодежи", - говорится в сообщении.

Более того, в список возможных кандидатов на Евровидение 2019 также оказались Сергей Лазарев и Елена Темникова.

Напомним, что украинцы уже составили свой рейтинг фаворитов на Национальном отборе Евровидении 2019. Кто эти люди, можете узнать, прочитав статью.

Кроме того, один из конкурсантов уже определился с песней для участия в конкурсе и презентовал ее слушателям.

Весь список участников песенного конкурса уже опубликован, в нем, как новички, так и те, кто пробовал свои силы на прошлом Нацотборе.