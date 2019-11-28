"Особенное чувство": Сергей Бабкин умилил сеть "случайным" фото с дочкой

Сергей Бабкин – не только популярый музыкант и актер, но еще и отличный отец. Артист доказывает это из раза в раз своим отношение к семье и близким. Многодетный отец буквально не отходит от младшего сыночка Елисея, а также старается больше времени проводить со страшими детьми – Артуром и Веселиной. Семья Бабкиных обожает совместные прогулки и, даже невзирая на холод, отправляется на променад. Такие момент вдохновляют Сергея на написание стихов. Например, последний из них он посвятил дочери и жене. На свежем кадре в Instagram музыкант запечатлен с Веселиной в парке.

Трогательное фото папы и дочки в момент душевного общения сделано будто случайно. Девочка в ярком комбинезоне сидит на пеньке, а Сергей присел рядом, прижался к лбом к ее голове и положил руки на колени дочери.

"Девочка моего детства", – оставил емкую и красноречивую подпись под трепетным кадром артист.

Сергей Бабкин с дочкой (Фото: instagram.com/babkin_official)

Под снимком комментаторы не удержались от теплых слов в адрес звездной семьи – их растрогала манера общения отца и дочери.

Целовашки

Такое теплое фото, несмотря на такую уже, столь прохладную погоду... Вы прекрасны!

Чудесная картина, очаровательные папа с доцей

Настоящая любовь отца к дочери - это особенное чувство

Невероятное фото! Очень трогательно и мило! Родительская Любовь - она такая!

Скриншот комментариев

Напомним, что не так давно Сергей Бабкин отпраздновал день рождения. По такому случаю его жена Снежана опубликовала романтические снимки из семейного альбома. Кадры были сделаны в разные периоды жизни влюбленных.