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Утеплились! Бабкин показал, как нужно согревать семью в холода (фото)

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.11.2019 - 23:33
Утеплились! Бабкин показал, как нужно согревать семью в холода (фото)
Сергей и Снежана Бабкины с детьми (Фото: instagram.com/babkin_official)

Снежана Бабкина с дочкой умилили "зимним" нарядом

Сергей Бабкин показал "зимний" снимок своей жены Снежаны и дочери Веселины, сопроводив кадр нежными и чувственными строками стихотворения. Известный музыкант продемонстрировал, как нужно утеплять своих самых близких и дорогих людей, особенно в нынешние холода. Певец опубликовал кадр в своем Instagram и собрал массу восторженных отзывов.

Снежана и теплом черном пуховике и в розовой шапке дополняет свой "полярный" образ массивными желтыми ботинками. А на девочке - тоже в розовом головном уборе - поверх курточки также черное взрослое пальто а-ля кожушок, который ребенку на несколько размеров велик. Явно с папиного плеча.

Утеплились! Бабкин показал, как нужно согревать семью в холода (фото)

Снежана Бабкина с дочкой Веселиной (Фото: instagram.com/babkin_official)

"Девочки мои девочки
Оградили собой души стеночки
Окропили слезами девичьими
Укротили мое неприличие

Девочки мои девочки
Вензелечки на белой тарелочке
Платьечки, туфельки, бантики
Поделки, рисуночки, фантики

Девочки мои девочки
День без вас, словно кофе без пеночки
Вы стали моим обычаем
Религией, криками птичьими", - подписал артист фото

Пользователи сети восхищаются кадром и отмечают, что папа действительно снимет с себя последнюю рубашку, чтобы согреть ребенка. Также в комментариях признают, что стихотворение очень душевное.

  • Так по современному и круто о семейных ценностях!
  • Супер!
  • Невероятно и очень трогательно;
  • Ах, какое стихотворение!
  • Утеплились!
  • Папа последнюю рубашку с себя снимет и доче отдаст, лишь бы тепло стало! Стихотворение до слез проняло как, собственно, и все ваше творчество, Сергей. Благодарю за свет вашей души! Он греет!..

Утеплились! Бабкин показал, как нужно согревать семью в холода (фото)

Скрин комментариев

Напомним, ранее Снежана Бабкина показала романтические фото с мужем из семейного архива.

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Новости Украины Сергей Бабкинновости шоу-бизнесаСнежана Бабкина
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