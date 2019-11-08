"Даже не поменялись!" Снежана Бабкина умилила уникальными архивными фото с мужем

Сергей и Снежана Бабкины (Фото: instagram.com/babkin_official)

Жена Сергея Бабкина показала раритетные кадры

Снежанам Бабкина не просто жена известного музыканта Сергея Бабкина, а его близкий друг и муза. Пара воспитывает троих прекрасных детей – Артура, Веселину и маленького Елисея. Кстати, музыкант души не чает в малыше и часто проводит с ним время. В четверг, 7 ноября Сергей Бабкин отпраздновал день рождения. Его вторая половинка растрогала артиста до слез своим душевных креативным поздравлением, затем опубликовала в Instagram уникальные фото из семейного архива.

Снежана поделилась пикантным фото со стильным мужем и оставила для него "космическое" поздравление.

"Ты - моя Вселенная! Наш Космос- это Ты! Пусть безграничными будут просторы твоего Счастья! Пусть Космо-Галактика твоей Души будет всегда наполнена мечтаниями и надеждами! Пусть для тебя сияют звезды радости и пролетают кометы удачи! Пусть просторы твоего Космоса всё чаще открывают свои тайны и секреты! Пусть твои полеты отмечаются огромными открытиями! Ты - наше Солнце, тепло которого согревает всех Нас! А мы - твои Пришельцы! И мы обожаем тебя! С Новым Космическим Годом, Дорогой наш Космо- Бабкин!"

Сергей и Снежана Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Позже она опубликовала десять фото с именинником, на которых Снежана и Сергей была запечатлены в разные периоды жизни и в разном возрасте. "Держите 10 раритетиков с моим Сергеем Бабкиным", - заинтриговала она.

Сергей и Снежана Бабкины (Фото: instagram.com/snezhana_babkina)

Поклонники музыканта пришли в восторг от семейной идиллии на снимках и гармонии, царящей в паре.

Какие фотки крутые!

Классные

Какие Вы душевные! На фото бесценные мгновения такой большой жизни

Очень красивые и гармоничны в любом возрасте, на каждом фото

Вы пример для подражания, вы большие молодцы, вашим крепким отношениям можно только позавидовать в хорошем смысле

Вот тот случай, когда нашли друг друга!

Вау які класні фото, ось саме в таких фото залишається душа

Вы даже не поменялись!

Скриншот комментариев

Ранее Сергей и Снежана Бабкины душевно поздравили сына Артура.